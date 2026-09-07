美国广告技术公司The Trade Desk在全球裁退15%的员工，其中包括部分新加坡办事处的员工。

The Trade Desk（简称TTD）公司创始人兼总裁格林（Jeff Green）于上个星期四（9月3日）通过发给员工的电子邮件、公司经营的广告技术新闻平台The Current，以及职业社交平台LinkedIn，宣布裁员计划。

受影响的员工已于9月4日离职。

格林在邮件中说：“这是一个艰难的决定，我们绝非草率做出这项决定。”

他说，虽然裁员在“大型科技公司中是常见做法，但在TTD绝非惯常做法。我们不希望这成为常态。”

公司运营一个自助式平台，供企业在互联网上自动购买和投放精准数字广告，而无需直接与各个单独的网站联系。

据《海峡时报》星期一（9月7日）报道，这轮裁员行动相信与公司最近的盈利情况不佳有关。格林在上一次的业绩发表会上表示，营收涨幅不如预期。业绩表现不理想，也导致公司股价承压。

TTD总部位于美国加利福尼亚州文图拉（Ventura），同时在世界各地也设有办事处，包括新加坡、东京、首尔、雅加达、深圳和台湾。在这轮裁员前，公司雇用3500多名员工。

LinkedIn显示，公司在新加坡有大约140名员工。此外，新加坡办事处还贴文招聘亚太区业务发展高级总监。

数名新加坡员工在LinkedIn贴文表露被裁退的心声。