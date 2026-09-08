新加坡海峡时报指数上星期再创新高，距离6000点关口不远。分析师普遍看好海指将延续涨势，今年内有望突破6000点。

不过，占指数权重超过一半的三大银行股表现，将成为后市走势的关键。而银行股目前的估值偏高，若业绩无法继续向好或市场开始担忧财富管理业务表现，本地股市将面临一定的下行压力。

海指上星期五（9月4日）再创闭市历史新高，闭市报5801.96点，首次收于5800点之上，全天涨0.94%或54.25点。

此前，多家券商包括摩根大通、马来亚银行、大华继显和星展集团研究上月先后上调海指未来12个月目标价位。

其中，摩根大通给出最高7000点的乐观目标，马来亚银行预测海指未来一年可看高至6800点。大华继显和星展集团研究的目标水平分别是6682点和6110点。

马来亚银行研究主管迪兰（Thilan Wickramasinghe）接受《联合早报》访问时说，海指再上涨不到4%就能突破6000点大关，今年很有可能实现这个目标。

“在第二季度财报季，我们追踪的上市公司中有超过五分之一交出优于预期的业绩。尽管宏观环境充满波动，但这彰显出新加坡企业的韧性。”

迪兰指出，无论是大盘股还是中小型股，盈利率和业务量预计将继续增长。与此同时，避险资金持续流入，加上证券市场发展计划（EQDP）资金加快部署，将营造有利的流动性环境。

他补充说，综合这些因素来看，海指仍具备进一步上涨的动力。

银行股估值偏高

FSM Global研究及投资组合管理部高级研究分析员胡悠指出，海指的预期市盈率已升至17.4倍，比过去10年13.7倍的平均水平高出一个标准差。

她说，企业盈利稳健继续支撑海指走势，但估值倍数快速扩张，意味着未来企业盈利需承担更大的推动作用。

麦格理资本亚细安股票研究主管贾登（Jayden Vantarakis）受访时说：“6000点是我们设定的12个月目标，预计明年的盈利增长率为8%，这个目标看来可以实现。

“我们继续看好海指有上行空间，但与我们交流的基金反馈，银行股目前的估值有些偏高。”

他指出，银行若能继续取得良好业绩，净利息收入改善以及财富管理业务收入保持稳健，有助推动银行股估值重估。

贾登说：“如果市场开始对银行的财富管理业务表现感到担忧，并导致估值倍数下调，这将给海指带来一定的下行压力。”

美债收益率若升破5% 海指或面临更大压力

胡悠提到，比起许多亚洲股市，海指的防御性相对较强，但这不代表海指可以完全免受全球金融环境收紧的影响。如果利率上升和全球经济增长放缓情况同时出现，将对海指构成更大风险。

美国债券收益率近期持续上升，推高股票估值所采用的折现率。胡悠说，如果10年期美债收益率持续升至5%或更高，投资者很可能要求更高的股票风险溢价，这会导致新加坡股市难以进一步扩大估值倍数。

分析师指出，除了美债10年期收益率，接下来几个月也要关注美国通胀和就业市场数据、油价和地缘政治发展、新加坡银行业绩和净息差，以及市场广度。

胡悠说：“如果海指持续创下新高，但参与上涨的股票数量越来越少，这表明涨势变得日益集中，市场可能更容易出现回调。”