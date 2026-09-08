美国重建工业能力与深化亚细安经济合作并非相互冲突，两者反而可以相辅相成。美国企业若能进入快速增长的海外市场、利用可靠的区域网络，并大规模部署科技，将更有条件维持美国国内的增长和投资。

副总理兼贸工部长颜金勇星期二（9月8日）出席新加坡美国商会（AmCham Singapore）区域经济会议并发表演讲时说，今年是新美两国建交60周年；自我国与美国签订自由贸易协定以来，两国双边贸易和新加坡在美国的投资在当地创造约35万个就业岗位；美国对新加坡的贸易顺差也已持续超过20年，2025年的顺差超过330亿美元（约418亿新元）。

不仅如此，美国是新加坡最大的投资来源国，约有6600家企业在本地开展业务；新加坡则是美国第三大亚洲投资国。早前，新加坡企业发展局也在得克萨斯州的奥斯汀设立首个非沿海中心，助新美企业加深贸易和创新合作。

颜金勇说，理解美国正致力重建本国工业能力、加强策略性产业，以及保障关键科技和供应链安全；新加坡同样希望建立强韧经济，让企业保持竞争力并为国人创造良好就业机会。

他也说：“然而，现行的关税以及未来可能出台的措施，正在影响企业决策，并加剧全球以及本区域的不确定性。”

他进一步指出，加强美国的国内能力和深化与值得信赖的伙伴的合作，并非相互冲突的目标。美国企业若能同时开拓海外新兴市场、利用可靠的区域网络并大规模部署自身技术，将更有利于维持本国的增长和投资。当中，亚细安将是个重要的市场。这包括美国先进的制造系统和数码基础设施，以及能源、医疗保健、金融服务和物流等领域。

在这个过程中，新加坡可以协助发挥这一合作关系。“美国公司可以把区域领导、研究和产品开发中心设在这里，并服务于他们的客户。”

颜金勇也指出，美国拥有领先的人工智能（AI）技术和专业知识，亚细安则拥有众多应用这些技术和专业知识的机会，涵盖各个领域。

“新加坡可以将美国公司与区域企业、政府和研究人员聚集在一起，共同开发和测试解决方案，并支持整个地区的部署。”

今年的新加坡美国商会区域经济会议于9月7日至9日举行。新报业媒体旗下的《商业时报》是本次活动的媒体伙伴。