霍尔木兹海峡被封锁凸显能源韧性的战略必要性，而新加坡可以为能源韧性做出贡献，提供整合管理日益复杂的能源流动所需的各种能力，涵盖船运、保险、储存、融资和风险管理等许多方面。

新加坡外交部兼贸工部政务部长颜晓芳星期二（9月8日）在2026年亚太石油会议（APPEC 2026）致词时说，这是新加坡扮演的一个重要角色，生产者和购买者已经在使用新加坡的这些能力。

她说，能源韧性不只是建立储备缓冲，还要有足够的选择、替代供应商、航运路线、基础设施等，而区域合作也很重要，尤其是市场信息和协调紧急安排等。新加坡的液化天然气（LNG）来源已多元化，除了本区域管道供应，也来自美国、澳大利亚和非洲，并且正在扩充液化天然气进口基础设施。

第二，多元化还需商业可行，替代来源的原油必须通过测试并能够在必要时快速激活供应。但灵活性存在代价，并涉及较长航运距离、不同收益率、额外储存需要和调整炼油运作。至于哪些额外韧性值得支付有关代价，个别公司需根据自身情况作出决定。

第三，韧性在于需要时，替代来源能够交付，这有赖于整体价值链的能力，不只是要找对生产商，还需要船运、保险、储存等等来执行交易，特别是在市场大波动时。

颜晓芳说：“新加坡在这方面可以发挥重要作用。我们的价值不在于国内市场的规模，而在于我们整合各种能力来管理日益复杂的能源流动。”

不少业者已在使用新加坡这方面的整合能力。例如阿布扎比国家石油公司（ADNOC）的贸易业务已在这里建立区域贸易基地。巴西石油公司（Petrobras）利用新加坡来为亚洲及其他地区的主要市场服务，并增加对亚洲炼油公司的出口。

在裕廊岛，100多家全球能源和化工企业与庞大的仓储和物流基础设施并肩运营。储存设施支持着船只加油、燃料调配和区域能源贸易。这些实体资产与贸易商、金融机构、船东、炼油商、保险公司和专业服务机构配合协作。

她说：“在危机时刻，这些联系转化为能力。我们在最近的供应中断事件中就看到这一点。新加坡供应澳洲约26%的成品油，并为新西兰炼制约三分之一的成品油。在供应中断期间，我们与澳洲密切合作，以维持燃料供应；并根据《基本物资贸易协定》与新西兰合作，以确保燃料等必需品的流通。

“这就是我们所说的新加坡作为能源枢纽的含义。它不仅仅是一个能源交易场所，更是一个企业可以创造更多选择、应对复杂局面并连接供需的地方。”

她补充说：“韧性要在危机发生之前建立，而不是在危机发生之后。亚太石油会议汇聚能够实现这一目标的人们。”

由标普全球能源（S&P Global Energy）主办的亚太石油会议，在星期二开幕并持续整个星期。今年的主讲嘉宾包括维多集团（Vitol Group）首席执行官哈迪（Russell Hardy），以及中东产油国的代表和高盛集团（Goldman Sachs）等金融机构的代表。全球石油贸易商、买家和业界高管正齐聚新加坡，参加亚太区这个重要行业盛会。