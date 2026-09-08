凯德投资（CapitaLand Investment）据报正在计划为第三期亚太信贷计划基金募集资金，目标筹集5亿美元（约6亿300万新元），主要面向现有投资者。

彭博新闻星期二（9月8日）援引匿名信源报道说，凯德投资第三期亚太信贷计划（Asia Pacific Credit Program）基金将延续之前的信贷策略，专注于优先担保的资产支持投资（senior secured asset-backed investments）。

《联合早报》就此发去问询，凯德投资不愿置评，称没有更多信息可提供。

彭博新闻还援引匿名人士报道说，亚太信贷计划三期主要面向现有投资者筹集资金，计划在年底前完成首轮募资。

彭博新闻称，近期亚洲私募信贷正面临日益严格的审查，投资者质疑以抵押资产为担保的贷款是否仍安全可靠。

例如，澳大利亚房地产发展商Bathla集团此前就相当依赖私募信贷，最终因房地产低迷且建筑和融资成本上升而倒闭，令外界对房地产相关私募信贷市场的稳定性产生担忧情绪。

另外，凯德投资在今年4月份完成了第二期亚太信贷计划基金的最终募资，金额约3亿2000万美元，当时吸引了来自亚太地区多类投资者，包括保险公司 、金融机构和家族办公室等，凯德投资自己出资20%。

此前，亚太信贷计划基金已投向悉尼和首尔的五笔物流、办公及住宅资产的第一抵押贷款（指在同一资产上具有最优先受偿权的贷款）项目。

凯德投资也在近期经历了一系列人事变动，据报在7月份解散了特殊投资机会团队，团队负责人冯明光已在去年12月离职。

凯德投资上星期四（3日）还宣布，基于公司对组织结构的定期审查，将裁退90名员工，以确保组织结构与战略重点和长期业务需求保持一致。

凯德投资股价星期二开市后下跌，截至早间11时30分左右报2.61元，跌幅1.88%。