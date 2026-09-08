中东冲突推高油价，亚洲股市星期二（9月8日）早盘一度延续前一交易日涨势，随后多数转跌。

新加坡海峡时报指数星期二闭市跌24.83点或0.43%，报5767.45点。

本地股市全场成交量10亿1263万股，总交易额16亿5373万元。上升股215只，下跌股340只。

路透社报道，也门胡塞武装星期二袭击沙特阿拉伯的能源设施和城市，布伦特原油期货随之升至六周高位，逼近每桶99美元。

星期一，科技股走强，推动MSCI新兴市场股票指数上涨1.8%，创两个多月新高。

纽约梅隆银行（BNY）资深亚太市场策略师张伟勤（Wee Khoon Chong）说，科技股的强势表现盖过油价上涨带来的压力。

不过，这股涨势星期二未能延续。MSCI新兴市场亚洲指数盘中一度上涨近1%，随后转为下跌0.4%。韩国KOSPI指数也从盘中上涨2.5%转为闭市下跌约0.6%。

然而，辉立证券财富经理黄俊凯接受《联合早报》访问时说，科技股盖过油价压力的表现反而值得警惕。

他指出，过去一个月，油价从每桶约83美元升至98美元附近，但标普500指数同期仅下跌约0.5%，意味着美市对油价大涨的反应仍相当有限。

其他亚太主要市场：东京股市跌1.70%，悉尼股市跌0.94%，台湾股市跌0.47%，香港股市跌0.38%。A股方面，深圳股市跌0.14%，上海股市则涨0.20%。

另一方面，日元过去一星期上涨近4%，市场也关注日本央行加息预期升温，会否促使投资者撤出以低息日元融资的投资交易。

分析师：油价冲击或未充分反映 警惕股市回调

黄俊凯受访时还指出，海指从8月至9月不跌反升，主要受三大银行股带动。

不过，他担心油价大涨的影响尚未充分反映在股价中。一旦美市开始消化油价冲击并出现调整，本地股市在未来几周或几个月也可能回调。

人工智能热潮虽可能继续盖过外围压力，但他认为这种可能性较低，投资者现阶段应保持谨慎。

三大银行股星期二均下跌。星展集团（DBS）跌0.47%，收报78.10元；华侨银行（OCBC）跌0.56%，收报31.70元；大华银行（UOB）跌0.36%，收报41.60元。

海指30只成份股中，六只上升，22只下跌，两只持平。涨幅最大的扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）上涨4.05%，收报5.14元；跌幅最大的华业集团（UOL）下跌3.83%，收报8.78元。