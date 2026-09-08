人工智能（AI）迅速发展，不仅改变企业的经营方式，也将重塑教育体系和未来就业市场。人类要如何应对这场巨大的科技变革，是各国必须正视的关键课题。

国立研究基金会主席王瑞杰星期二（9月8日）晚上，以主宾身份出席新加坡美国商会（AmCham Singapore）颁奖活动，在演讲时发表上述观点。

他指出，关键是以正确的方式驾驭AI，并通过适当的规范、伦理和价值观来掌握它，让人工智能服务人类，而不是造成破坏。

王瑞杰指出，接下来必须重新思考学前教育、中小学到大学教育方式，帮助人们应对AI带来的科技变革。不过，更棘手的问题是成年人如何适应职场的变化。

他提到，企业转型将改变人们的工作方式，甚至会决定一些人是否还能继续从事现有工作。因此，如何提升现有劳动力的技能水平是一个必须认真面对的课题。

王瑞杰说：“我认为企业的角色是将创新与对人才的投入结合起来，从而让我们能够驾驭技术变革，并且保持竞争力、与时俱进和继续发挥作用。”

在他看来，衡量进步的标准不应仅看企业的经营业绩，更重要的是为人们创造了多少机会。

美企在新加坡创造超过20万个工作岗位

美国是新加坡主要外国投资来源之一，而今年是新美建交60周年。王瑞杰提到，自两国签订自由贸易协议以来，美国在新加坡的投资额显著增长。

他说，约有6000家美国公司在新加坡开展业务，涵盖信息技术、半导体、医疗保健、能源、化工和消费品等多个行业，为本地创造了超过20万个就业机会。

与此同时，新加坡企业在美国的投资，也在当地创造约35万个职位。