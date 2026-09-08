收入不超过5万元的自雇人士及个人独资经营者，拟从2027估税年起，报税时可将营业收入的20%视为业务开支，从收入中扣除。

符合条件的纳税人可根据这项固定费用扣除比例（Fixed Expense Deduction Ratio）报税，也可选择按实际开支申报。私召车和德士司机、佣金代理，以及送货员等已有特定行业扣除安排的相关收入，不适用新的20%比例。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥星期二（9月8日）提呈《财政（所得税）法案》（Finance (Income Taxes) Bill）给国会一读。

新法案主要对《所得税法令》（Income Tax Act）、《跨国企业最低税法令》（Multinational Enterprise (Minimum Tax) Act）和《经济扩展优待（Economic Expansion Incentives）免税优待修正法令》做出修订，以落实今年财政预算案中的税务措施，并调整所得税及跨国企业最低税制度。

新法案拟扩大雇主提供的托育福利免税范围。从2027估税年起，雇主为雇员子女就读教育部幼儿园而提供的补贴、津贴或福利，可享免税。政府通过社区联系计划（ComLink+）就业配套，自2025年5月1日起发放的合资格现金及公积金缴款，也纳入免税范围。

合规人工智能支出拟享四倍税务扣除

法案也落实了今年预算案宣布的一系列企业税务优惠，其中一项是人工智能（AI）支出税务优惠。在2027和2028估税年，企业每个估税年的首5万元合资格AI支出，可享有合计400%税务扣除。扣除范围包括系统订阅、使用许可及符合条件的相关服务，但不包括硬件、实体基础设施及政府拨款资助的支出部分。

法案也落实加强后的2026估税年公司税回扣。符合条件公司可获得50%公司税回扣，在2025年雇用至少一名本地公民或永久居民的活跃公司，可获得至少2000元的现金补助。每家公司可获得的公司税回扣以及现金补助，总额上限为4万元。

为支持企业拓展海外市场，法案扩大无须事先批准即可享有双倍税务扣除的支出范围，涵盖部分海外贸易推广、市场研究及业务开发顾问费用。从2027估税年起，相关合资格支出的年度上限拟由15万元提高至40万元。

法案也调整跨国企业最低税制度，包括落实经济合作与发展组织（OECD）的反税基侵蚀和盈利转移框架于2026年1月批准的“并行安全港”（Side-by-Side Safe Harbour）安排，以及全球反税基侵蚀信息申报表交换框架，以确保新加坡的全球最低税第二支柱制度符合国际标准，并减轻跨国企业的合规负担。