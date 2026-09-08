IREIT全球（IREIT Global）的柏林办公楼招到主要租户柏林公共交通公司，开发成本收益率达到9%，高于信托上半年的年率化每单位派息收益率。

柏林公共交通公司（Berliner Verkehrsbetriebe）租下Berlin Campus约3万9419平方公尺的办公空间，租期为25年，租金每年固定上调2.25%。

公司从2028年10月至2030年9月，分四个阶段迁入新办公楼，每个阶段中，有12个月无需交租。

IREIT全球管理公司总裁文斯（Peter Viens）在星期二（9月8日）举行的说明会上说，开发成本收益率为9%。

开发成本收益率，是根据已签订租约所列租金及预估总投资额，计算得出的预期稳定期租金收益率。

根据2026财年上半年财报和星期二的股价计算，IREIT的年率化每单位派息收益率大约是6.5%至7%。

信托投资组合的已承诺出租率也从81.5%提高至90.8%，组合加权平均租期（WALE）也从6.7年延长至10.2年。

信托也透露，目前正向潜在租户推广Berlin Campus剩余的1万8000平方公尺可出租空间。

信托星期二闭市上涨19.05%至0.20元。