随着新加坡私宅日趋老化，建筑维护成本也应声走高，甚至可能达到数百万元水平。

律政部长兼内政部第二部长唐振辉，星期二（9月8日）在国会提呈《分层地契（修正）法案》二读期间指出，目前每20个非有地私宅单位中，就有一个屋龄在40年或以上。“由于新加坡在70至90年代快速城市化期间已大量进行开发，这一数字只会持续上升。”

唐振辉续指，建筑逐渐老化之际，混凝土开裂和剥落会更加频繁，需维修的范围，以及伴随着而来的成本也随之上升。

他提及，对单部电梯进行“现代化”工程的成本，估计从12万元起步；更换建筑里每部电梯的成本，则介于20万至30万元之间。“对于拥有多个电梯井的项目来说，这是一笔重大的资本支出，而且是需再拨出的开销，因即使是经过现代化改造的电梯，使用寿命也有限。”

同时唐振辉说，在大型项目中，重新粉刷工程可能耗资数百万元，因包含了外墙检查、混凝土剥落维修、防水和结构检查等工作。

《分层地契（修正）法案》将放宽屋龄40年及以上老旧私宅项目的集体出售同意门槛，从现行的至少80%或90%业主同意，降低至70%或65%。

至于屋龄在39年或以下的，集售同意门槛则维持在80%至90%。

与此同时，政府也收紧集售启动门槛和签署程序，启动门槛从20%至25%，调高至35%；集售签署窗口期则从12个月，缩短至六个月。

唐振辉提及，国外也有类似的法律框架，来应对项目老化问题。例如，日本最近已通过新法，放宽了私宅集售或重建的门槛；澳大利亚的新南威尔士州、昆士兰州近年也更新了立法，在不需要一致同意的情况下，为多业主项目进行集售或重新开发。