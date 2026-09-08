胜捷企业（Centurion Corporation）拟以2亿1450万令吉（约6720万新元），收购马来西亚柔佛州巴西古当一座拥有约7974个床位的客工宿舍。

胜捷企业星期二（9月8日）晚间在新加坡交易所发布文告说，集团旗下间接全资子公司已与独立第三方SJ Holdings签署买卖协议。交易预计在2027年4月7日或之前完成，但仍须取得柔佛州政府同意，并完成尽职调查等程序。

有关资产由两幅相邻的租赁地段组成，共有八栋五层楼建筑和444个公寓式单位，合计约7974个床位。第一幅地段有3978个床位，已投入运营并租给附近工业区的雇主。第二幅地段有3996个床位，工程最近竣工，集团将在交易完成后逐步出租。

收购完成后，胜捷企业将以旗下的西雅（Westlite Accommodation）品牌经营这座宿舍。这座宿舍也将成为集团在马来西亚规模最大的客工宿舍。集团在当地的床位将增加22％至约4万3980个。

公司说，这项交易预计不会对截至2026年12月底财年的每股净有形资产值和每股盈利造成重大影响。

胜捷企业股价星期二闭市报1.54元，下跌1.91%。

