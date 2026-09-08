美国通用电气航天公司（GE Aerospace）签署协议，拟以117亿5000万美元（约148亿9000万新元）收购航空航天铸件制造商Consolidated Precision Products（CPP），扩大航空铸件产能。

GE航天星期二（9月8日）发文告说，公司将从两家美国私募投资公司华平投资集团（Warburg Pincus LLC）和伯克希尔合伙公司（Berkshire Partners）手中收购CPP。

交易预计在2027年下半年完成，仍须取得监管批准，并满足其他惯常交割条件。

收购价中，70亿美元将以现金支付，余款通过举借新债筹集。

据彭博社星期二报道，CPP总部位于美国俄亥俄州克利夫兰，在全球超过20个设施中聘有约6600名员工。公司生产用于商用及军用飞机等产品的精密铸件和组件，主要服务商用航空和国防市场。

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GE航天向CPP采购产品已有超过15年。

GE航天首席执行官卡尔普（Larry Culp） 说，商用发动机、售后服务和国防业务的需求同时增加，公司须投资关键铸件产能。

他预计，收购CPP后可扩大产能，并加快现役及下一代发动机技术的开发。