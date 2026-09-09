坐落于19世纪前英国陆军驻地旧址的圣淘沙安曼纳圣殿度假酒店（Amara Sanctuary Resort Sentosa） 已推出市场求售，要价为2亿元。

根据彭博社报道，有知情人士表明，这家拥有140间客房的酒店，其要价几乎是2025年安国控股（Amara Holdings） 私有化时对这资产估值的两倍。

知情人士称，这酒店正由房地产经纪公司仲量联行（JLL）和莱坊（Knight Frank）通过买家出价（EOI）方式进行销售。

知情人士还补充说，这酒店位于租赁地契土地上，租期将于2075年底届满。

安国控股和仲量联行的代表未回应彭博社的询问。莱坊的一名发言人拒绝置评。

圣淘沙是新加坡首屈一指的度假岛屿，每年以沙滩、奢华酒店和赌场吸引数百万游客。然而，这个旅游枢纽的部分板块目前正面临困境，圣淘沙名胜世界（Resorts World）赌场综合体和高端住宅市场均面临逆风。

今年7月，新加坡公布了一项宏伟计划，拟在未来20年内通过引入新的休闲和生活方式景点，来全面重塑圣淘沙及附近的一座岛屿。

安国控股去年被一个财团私有化，该财团由包括安国控股大股东张福泉家族联合华丰股份（Hwa Hong）、马来西亚Newfields集团，以及永泰控股（Wing Tai Holdings）组成。安国控股的资产组合分布在曼谷、上海等多个城市，业务涵盖酒店、商业和住宅开发。

这个酒店的买家出价活动将于10月1日截止。