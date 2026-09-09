新加坡五家精深科技起步公司入选一项奖学金计划，创业者每人将获得最高20万元的资助，并在今年10月前往美国交流，进一步加速业务发展。

入选五家初创企业研发的技术涵盖绿色甲醇、碳捕集、金属增材制造、可持续水产养殖饲料及食品保鲜领域。这些企业分别来自新加坡南洋理工大学、新加坡国立大学和新加坡科技研究局（A*STAR）。

上述奖学金计划是Activate Global Fellows，由南洋理工大学与美国非营利组织Activate Global合作推出，获得国立研究基金会（National Research Foundation）资助1200万元。

根据三家机构星期三（9月9日）联合发布的文告，这次共有八名创业者入选，每人将获得最高20万元用于拓展业务与研发的资金和津贴，同时获得导师指导及两次到美国交流的机会。

入选者将在今年10月17日至25日前往美国旧金山和硅谷进行交流，届时会与潜在客户、投资者，以及行业合作伙伴会面。

这项计划主要面向精深科技企业，第一轮申请共收到123份来自本地各个大学和科研机构的申请。经过严格筛选后，最终有五家企业脱颖而出。

主办机构计划在三年内为20家新加坡企业提供支持，这也是Activate首次在美国以外推出奖学金计划。