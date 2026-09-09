今年9月30日起，新加坡企业可以通过新BizSG平台，更简易地接触与运用政府提供的支持与服务。这个由人工智能驱动的平台，免去企业浏览多个政府网站搜寻所需要的信息、支持计划和服务的麻烦。

另外，整合三大津贴计划的企业易展计划（EDGE）也将在同一天正式推出供企业申请。2020年推出的企业转型领袖培训计划（Enterprise Leadership for Transformation Programme，简称ELT）也将更新，以在中小型企业领袖执行成长计划时能提供更好的支持。

贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲星期三（9月9日）在中小企业中心年度大会（SME Centre Conference）上宣布推出政府全新倡议BizSG，旨在帮助本地企业能更便捷地获取政府支持和服务，并进行相关交易。

在这个新倡议下，一个由人工智能（AI）驱动的BizSG平台将在本月底投入服务，旨在为企业提供政府资源、支持和服务方面的引导性帮助。

企业通过CorpPass登入平台后便能接触到一系列的资源，以及个人化的建议，例如查找政府援助、AI推荐补助计划、申请资格查询、出口数据分析，以及商业联系与活动信息。

另一方面，涵盖现行的市场进入协助计划（Market Readiness Assistance Grant，简称MRA）、生产力提升计划（Productivity Solutions Grant，简称PSG）和企业发展计划（Enterprise Development Grant，简称EDG）三项计划的企业易展计划也将在9月30日开放供申请。

新计划EDGE每年可为每家合格企业提供最高10万元资助，需更多定制项目支持的企业仍可单独申请其他计划。

EDGE涵盖八大业务领域中的150项可供支持的活动，包括提升业务效率、扩展到新市场和建立数码能力。

此外，刘燕玲也宣布企业转型领袖培训计划将获更新与提升。每个参与计划的企业，将与中小型企业中心的商业顾问配对，以便商业顾问能在企业每个成长阶段给予支持。