英国量子计算公司Universal Quantum投资3000万元，在新加坡设立欧洲以外首个研发中心，强化新加坡的量子领域生态系统。

Universal Quantum星期三（9月9日）发文告指出，上述宣布涵盖了一项先进离子阱晶片（Advanced ion trap chip）制程开发与整合计划，将自身晶片设计知识与新加坡的制造、封装能力结合。相关工作将建立一个先进的微晶片开发设施，推动容错、可扩展离子阱量子计算机的发展。

“公司将与新加坡量子生态系统合作，探索容错量子计算（Fault-tolerant quantum computing，简称FTQC），包括先进量子微晶片开发，以及为新加坡战略产业开发FTQC技术。”

Universal Quantum也说：“开发新的先进封装设计能力，是公司在新加坡长期计划的核心。”

根据上述合作计划，Universal Quantum将把在新加坡的办公室打造为公司首个亚太枢纽。中心成立初期将拥有约25人的团队，公司指出，随着研发工作的推进，未来将大幅拓展团队规模。

Universal Quantum的扩张计划，与新加坡进一步强化量子科技生态系统的愿景不谋而合。

新加坡经济发展局司长苏浩云指出，Universal Quantum决定在新加坡设立亚太研发枢纽，突显出新加坡在量子创新和先进制造领域的优势。“这项投资进一步深化新加坡的量子研发能力，并创造高技能就业机会。”

Universal Quantum全球业务发展主管杰拉丁（Luc Gerardin）说：“新加坡是公司在亚太区发展的最佳地点，这里的生态系统、政府量子战略的雄心，以及产业和研究伙伴的素质，在区域内无与伦比。我们来到这里，是为了长期发展而建设。”

台湾汇嘉健康在我国设立AI创新中心

另一方面，台湾医疗科技公司汇嘉健康（Huijia Health）与合资公司The Digital Biomarker Company（简称TDBC），在新加坡设立的人工智能（AI）创新中心，于星期二（8日）开幕，并视新加坡为拓展亚洲及全球智能健康市场的重要据点。

这个创新中心会聚焦智能与数码健康、AI应用、数码生物标记（Digital biomarkers）等领域，并与医疗与医护机构、医疗科技公司合作。

TDBC首席执行官贝克莱格（Guy Beckerlegge）说：“对公司而言，新加坡不仅是新的办公地点，更是连结亚洲医疗、科技及商业伙伴的重要平台。新加坡是我们国际化发展的重要一步，但真正的目标，是通过这一平台建立长期的跨国合作。”