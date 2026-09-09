德国检测认证机构南德意志集团（TüV SüD）投资3000万元，在新加坡设立全球脱碳中心，为新加坡及东南亚企业提供碳数据计算与核查服务。

新设立的脱碳中心获得新加坡经济发展局的支持，目标是强化基础设施，以提升碳市场的诚信度，并推动数码化碳核查。

随着区域碳市场不断扩张，亚细安碳市场有望在2050年创造高达3万亿美元的商机。

永续发展与环境部长傅海燕星期三（（9月9日）在脱碳中心启动仪式上通过预录视频发表讲话时说，碳市场能够引导资金流向碳减排和清除项目，但前提是市场须具备公信力和信誉，才能实现规模化发展。

不过，南德意志集团指出，监管碎片化、不同的方法论及监测与核查方面的挑战，持续削弱投资者信心和市场参与度。

南德意志集团首席运营官兼管理委员会成员巴立（Ishan Palit）说，在气候行动日益复杂的当下，进展取决于可验证的信任。新加坡作为值得信赖、公正且与国际接轨的枢纽，能够提升整个区域的碳诚信和清洁能源转型标准。

集团指出，脱碳中心支持五个战略领域，包括《巴黎协定》第六条执行工作、碳市场与气候履约保障、能源转型、工业脱碳，以及面向政府和业界的能力建设。

目前已有约160家碳服务与交易相关的企业入驻新加坡。

南德意志集团放眼在2030年，将整个东南亚的项目开发商、数码监控提供商、独立核查机构和碳登记机构整合到一个单一的数码平台上。

新加坡经济发展局主席方章文说，过去20年，南德意志集团一直是支持新加坡经济发展的重要合作伙伴。新设立的脱碳中心将进一步壮大我国碳服务生态系统，不仅能协助企业推进脱碳进程，还能为本地劳动力创造机会。

南德意志集团在2006年收购PSB集团（PSB Corporation）及PSB认证（PSB Certification），并在新加坡设立亚太总部。

2021年，集团斥资1亿元在本地打造区域枢纽，包括设立60多个实验室，探索各种最新科技。