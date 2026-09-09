受海外资金从股市撤出影响，马来西亚令吉兑新加坡元汇率星期三（9月9日）跌至近10个月低点。有分析指出，相比之下，新元料将继续受到新加坡金融管理局紧缩政策立场支撑。

令吉兑新元汇率截至星期三下午2时39分左右已跌0.26%，至0.3102；一个月来已下降0.61%，近半年跌幅则达到4.64%。

彭博新闻报道认为，这反映外资已连续第二个月流出马来西亚股市。报道援引纽约梅隆银行（BNY）亚太高级市场策略师黄坤昌（译音，Wee Khoon Chong）分析说，市场预期新加坡将在10月会议上进一步收紧货币政策，或对新元构成支撑。

他进一步指出，加上地缘政治不确定性重燃，也让新元的避险属性再次发挥作用。他说：“这些走势也反映新元相对于令吉的优势，尽管令吉自身也有一些利好因素支撑。”

花旗（Citi）新兴市场亚洲策略研究主管加尔格（Rohit Garg）则在近期一份研究中指出，由于马来西亚内部条件持续良好，且获批外商投资也保持强劲，若无国内政治因素干扰且贸易条件能有改善，令吉中期前景仍然稳健。

加尔格倾向于做多令吉，“近期任何汇率走软，都可视为增加持仓的良机”。

报道指出，继8月份流出4亿8600万美元（约6亿1400万新元）后，全球资金这个月以来已抛售价值1亿2200万美元的马来西亚股票。

另一方面，马来西亚首相安华在油价高企的情况下仍恢复燃油补贴配额，令市场对其财政状况更为担忧，并密切关注马国将在10月9日发布的2027财年预算案。

与此同时，基于强劲的经济前景，新加坡金管局的紧缩政策立场，也为新元走强提供更大助力。金管局在今年7月连续第二次提高新元名义有效汇率（S$NEER）的升值坡度，收紧货币政策。