据消息人士透露，新加坡航空公司（Singapore Airlines）将对印度航空（Air India）未来任何新一轮集资提出更严苛的条件。

路透社星期三（9月9日）引述两名知情人士报道，新航预计在批准向印航注资前，寻求对印航管理层更大的影响力以及更强的治理权。

知情人士透露，新航将与印航的大股东塔塔集团（Tata Sons）就拟议条件进行谈判，可能包括更大的董事会投票权以及要求印航缩小亏损。

他们补充说，作为新航的大股东，淡马锡（Temasek）既不会直接提供资金，也不会干预新航的印航相关决策。

此前，路透社上个月报道说，印航正在向股东寻求约15亿美元（约19亿新元）的股权集资。

另有两名知情人士说，塔塔集团已批准注资11亿美元，这是塔塔按持股比率应占的份额。新航持有印航的25.1%股权。

由于相关信息尚未公开，以上四名知情人士均拒绝公开身份。

新航在一份声明中说，董事会将认真评估任何追加资本的请求，并会考虑印航的业务战略、集团的运营现金流以及其他资本需求。

淡马锡拒绝就“有关淡马锡的猜测”置评。

塔塔集团和印航均未回应置评请求。

新航提出的条款更苛刻，反映出新航在对印航的投资方面面临越来越大的压力。印航在截至3月份的财年亏损23亿3000万美元，直接拖累新航的盈利。

新航过去在海外投资中屡屡亏损。塔塔集团7月份曾指出，印航的扭亏为盈可能需要长达10年的时间。印航已任命埃塞俄比亚航空（Ethiopian Airlines）前首席执行官加布雷马里亚姆（Tewolde Gebremariam）接替新航前高管威尔森（Campbell Wilson），出任新任首席执行官。

新航于星期二发布声明说，它在印度的投资向来是通过内部资源进行，未来也将是如此。

一名知情人士透露，对印航的任何额外投资，设定保障措施、治理预期和绩效目标的责任在于新航，而不是淡马锡。