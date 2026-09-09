美国与伊朗冲突升级，布伦特原油星期三（9月9日）一度升破每桶100美元，市场目前关注的已不只是油价短期上涨，而是航运受阻会否持续，令油价和通胀压力在较长时间内维持高位。

亚洲股市涨跌互见，新加坡海峡时报指数星期三闭市跌37.82点或0.66％，报5729.63点。

新加坡股市全场成交量11亿1101万股，总交易额18亿6695万元。上升股235只，下跌股297只。

路透社报道，布伦特原油期货星期三一度升至每桶100.19美元，是7月24日以来首次突破100美元。美国袭击伊朗油轮后，伊朗攻击美国在约旦的军事基地和霍尔木兹海峡附近的船只，市场担心中东石油运输进一步受阻。

汇丰银行资深全球油气分析师富斯蒂尔（Kim Fustier）在星期二（8日）发布的报告中说，霍尔木兹海峡并未完全关闭，但通行持续受阻，油市正适应这个“新常态”。

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汇丰把2026年布伦特原油平均价格预测从每桶80美元上调至90美元，2027年预测也从65美元调高至85美元。该行预料，油市要到2027年中才会恢复平衡，未来几个季度的原油库存可能继续减少。

高盛全球大宗商品研究联席主管斯特鲁伊文（Daan Struyven）也认为，若针对霍尔木兹海峡和红海航运的袭击进一步扩大，布伦特原油有可能升至每桶120美元。

投资者接下来还将关注美国星期四（10日）公布的8月生产者价格指数（PPI），以及星期五（11日）公布的消费者价格指数（CPI）。市场将从数据中寻找美国通胀走势和美联储9月利率走向的线索。

韩国股市走强 港股三连跌 本地三大银行股下跌

在油价每桶破百的背景下，晶片和人工智能相关股的买盘仍为部分市场提供支撑。韩国股市在三星电子和SK海力士等晶片股带动下表现较强，香港恒生指数则连续第三个交易日下跌。

日本日经225指数早盘一度上涨0.8％，但最终转跌0.19％。路透社报道，日元兑美元升约0.5％，报1美元兑153.32日元附近，接近七个月高位。市场预期日本央行可能加快加息步伐而回补日元空头仓位，带动日元走强。

首尔股市涨1.40％，台湾股市涨0.16％。东京股市跌0.19％，香港股市跌0.17％，悉尼股市跌0.12％。A股走势相对平稳，上海股市涨0.28％，深圳股市微跌0.03％。

海指30只成份股中，八只上升，19只下跌，三只持平。涨幅最大的是DFI零售集团（DFI Retail Group），起1.66％，收报3.68美元。跌幅最大的是怡和控股（Jardine Matheson），跌1.84％，收报57.63美元。

三大银行股全部下跌。星展集团（DBS）跌0.77％，收报77.50元。华侨银行（OCBC）跌1.10％，收报31.35元。大华银行（UOB）跌1.01％，收报41.18元。

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