皇家控股（Royal Holdings）与RB Capital公司联合以3亿1000万元，收购诗阁广场（Scotts Square）。新业主计划全面改造这个零售商场。

根据《商业时报》星期三（9月9日）报道，两家公司已与卖方签署买卖协议，收购新加坡九龙仓房地产公司（Wharf Estates Singapore）的全部股份。新加坡九龙仓房地产公司拥有这个位于史各士路（Scotts Road）黄金地段（毗邻乌节路）的四层楼永久地契零售商场。

皇家控股（Royal Holdings）由皇家兄弟（Royal Brothers）集团创办人、本地房地产大亨拉吉库玛（Raj Kumar）掌控，他的儿子吉辛古玛（Kishin RK）则控制RB Capital。

新加坡九龙仓房地产公司前身为会德丰地产（新加坡）公司（Wheelock Properties (Singapore)），是香港上市公司九龙仓置业（Wharf Real Estate Investment Company）的全资子公司。

按诗阁广场的3亿1000万元总收购价和总建筑面积13万零875平方英尺计算，每平方英尺收购价是2369元。

这个商场目前的净可出租面积约为7万6660平方英尺。租户包括平价精品超市（FairPrice Finest）、音响产品公司铂傲（Bang & Olufsen）以及薇薇安·魏斯伍德（Vivienne Westwood）、卡哈特（Carhartt）和斯图西（Stussy）等时装品牌。

预计收购交易将于今年底前完成。交易完成后，新业主将对这座零售商场进行全面改造。

诗阁广场是一个综合发展项目的一部分，这个项目还包括两座住宅大楼，位于零售商场后方。

这个零售商场约占分层地契发展项目总价值的43.3%；住宅楼的业主持有剩余的56.7%。

诗阁广场的出售由世邦魏理仕（CBRE）经手促成，上半年销售时预示价为3亿8000万元，已比2024年求售时的4亿5000万元预示价低了15％。《商业时报》上个月报道了拉吉库玛父子正在对诗阁广场开展独家尽职调查的消息。