受市场情况影响，胜科工业（Sembcorp Industries）终止以1亿零500万元收购菲律宾太阳能发电厂发展商Puente Al Sol全部股权的交易。

根据胜科工业星期三（9月9日）闭市后的披露，由于“当前市场状况和不断变化的战略重点”，它将不再收购Puente Al Sol公司。

胜科工业是在2025年1月宣布，它的全资子公司胜科能源菲律宾公司（Sembcorp Energy Philippines）与CleanCurrent Renewable Energy公司签订了收购协议，将以1亿零500万元收购Puente Al Sol公司的100%股权。

当时，Puente Al Sol正在菲律宾加的斯市（Cadiz）开发一座装机容量96兆瓦的太阳能发电厂，预计于2025年晚些时候投入商业运营。拟议中的收购须满足包括取得监管部门批准在内的先决条件，原预计于2025年下半年完成。不过，胜科工业在2025年12月底透露，由于“某些先决条件尚未满足”，收购交易的完成时间因此延后。

胜科工业在星期三披露说，胜科能源菲律宾公司和CleanCurrent已同意终止这项交易。

文告说，集团始终坚持严谨的投资策略和可再生能源项目实施战略。目前，集团已安装和已承诺的可再生能源总装机容量达21.8吉瓦（GW），正朝着2028年实现25吉瓦可再生能源装机容量的目标稳步迈进。

预计终止这项收购计划，不会对集团截至2026年12月底财政年度的每股盈利和每股净有形资产值产生重大影响。

胜科工业星期三股价下跌0.32%，闭市报6.19元。