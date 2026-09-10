企业加速数码化及运用人工智能，促进全球贸易。研究显示，到了2031年，全球贸易额每年可能因此增加2.8万亿美元（约3.54万亿新元）。

渣打银行（Standard Chartered）与牛津经济研究院（Oxford Economics）星期二（9月8日）联合发布的《2026年未来贸易报告》显示，到了2031年，数码化加速每年可为国际贸易带来2.8万亿美元的增长，相当于每天产生约76亿美元的贸易额。

全球27个市场的2100名企业高管，参加这项调查。

报告显示，通过降低贸易摩擦、加大技术投资，以及加速人工智能的普及，全球贸易额将比基准水平高出6.9%，其中服务贸易受益最大。

企业正通过优化供应链和增强抗风险韧力，以应对日益复杂的贸易环境。在这过程中，企业对数码工具、人工智能（AI），以及金融综合基础设施的需求也日益上升。

因为这些技术能够显著提高供应链的透明度、减少贸易摩擦，并协助企业把握未来的贸易机遇。

渣打银行企业与投资银行总裁侯恩威（Roberto Hoornweg）说：“客户可借助结合数码化工具、AI带来的解析，及综合资金管理和供应链功能，做出更快的决策，更有效地应对突发干扰，并提高应对能力，保持运作灵活和延续性。”

五分四企业已从数码化投资中获益

在数码化加速背景下，2031年区域年度贸易额将高于基准预测值，美洲的贸易额涨幅预计最大，其次是大中华地区和北亚，再来是亚细安，它们分别为9.4%、8.9%和7.4%。

报告还说，五分之四的企业表示已从数码化投资中获益，其中83%的企业认为，数码工具有助于更快应对供应链中断问题。

与此同时，数码交付服务，包括电脑、云计算、网络安全、专业服务及其他跨境远程交付服务，正在迅速扩张。

在2016年至2025年期间，这类服务的出口额增长136%，相比之下，货物和服务出口在同个时期的总额增幅仅70%。数码交付服在全球出口总额中的占比，也从2016年的10.6%，攀升至2025年的14.7%。

人工智能也发挥核心赋能作用。56%的企业表示，人工智能对推动贸易数码化至关重要，而且可能将带来巨大改变。

科技、媒体与电信，以及能源业对人工智能寄予厚望，这些领域的受访企业当中，多达62%认为人工智能的帮助很大。