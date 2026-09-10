为进一步支持新加坡企业通过美国东海岸扩大在美业务，新加坡企业发展局在位于马萨诸塞州的波士顿设立新海外中心。这是继今年4月奥斯汀海外中心开幕后，企发局在美国设立的第五个据点。

企发局星期四（9月10日）发文告宣布这一消息。新设的波士顿海外中心将与现有的纽约中心配合，帮助企业更广泛地对接美国东海岸商机和创新生态，并促进新加坡与美国之间更紧密的双边贸易、商业及创新合作。

企发部指出，新加坡与马萨诸塞州保持着稳固且不断发展的经济联系。2021年至2025年间，新加坡与马萨诸塞州的货物贸易总额增长超过一倍，在2025年达到27亿5000万美元（约34亿8000万新元）。过去五年，马萨诸塞州对新加坡的贸易持续保持顺差。

马萨诸塞州也已发展成为全球领先的商业与创新枢纽之一，汇聚密集的学术、研究及企业资源。这里拥有麻省理工学院、哈佛大学等全球知名大学，麻省总医院布里格姆医疗系统（Mass General Brigham）等世界领先的医院，以及辉瑞（Pfizer）、赛诺菲（Sanofi）和Alphabet等大型企业。

企发局说，波士顿海外中心将为新加坡企业提供市场资讯、对接项目机会，并协助它们建立与企业、创新及资本网络的联系，将新加坡企业与全球最具活力的创新生态之一连接起来。

企发局也在美国时间星期三（9日）与马萨诸塞州国际贸易与投资办公室签署麻州在美国的首个州级合作伙伴协议。新中心将在协议基础上，进一步加强新加坡与马萨诸塞州的企业、投资者及机构在生命科学、能源、先进制造、机器人和人工智能（AI）等领域的合作。

不少来自这些领域的新加坡企业，已在马萨诸塞州设立据点，包括新科工程旗下的MAK Technologies、生物医药科技公司Cirrus Therapeutics以及机器人公司Roceso Technologies等。

企发局补充说，波士顿海外中心开幕，适逢新加坡与美国双边关系建立60周年。两国2025年双边贸易额达到1392亿元。美国仍是新加坡最大的贸易及投资伙伴之一，而新加坡则是美国的第三大亚洲投资来源国。

目前，超过250家新加坡企业已在美国45个州设立业务据点，美国是新加坡企业的五大海外市场之一。