人工智能（AI）热潮带动台湾私人财富增长之际，总部位于新加坡、管理着37亿美元（约46亿新元）资产的对冲基金UG Investment Advisers（简称UIA），正将台湾富裕人士视为新资金来源。

据彭博社星期四（9月10日）的报道，UIA上个月与台湾玉山商业银行（E.Sun Commercial Bank）达成协议，让后者在台湾分销UIA一只股票多空策略基金。这也是UIA首次与玉山商业银行合作。

此举也算是UIA的一次“回归”，因UIA源自台湾，但近30年来主要向亚洲和欧洲的岸外投资者募资，例如家族办公室。

UIA首席运营官布兰迪陈（Brandy Chen）受访时说：“AI正迅速为台湾创造新的财富，加上政府推动将台湾发展为金融中心，监管环境也变得更加有利。对我们来说，如今各项条件都已成熟。”

目前UIA在新加坡、上海和台湾均设有团队，共有43名基金经理、分析师和量化研究员，采用长期、以基本面为主的投资策略。

随着台湾富裕人士和财富不断增加，台湾的银行和资产管理公司，正竞相为高净值客户提供更多私人市场产品。

例如，国泰世华银行（Cathay United Bank）上个月宣布与凯雷集团（Carlyle Group）合作，向台湾富裕人士销售私募股权产品；台湾中国信托商业银行（CTBC Bank）则与欧洲私募股权公司Ardian合作，提供投资于二级市场的基金。

据《2026年瑞银全球财富报告》，如今台湾成年人口中，百万富翁所占比率，在亚太区仅次于香港和澳大利亚。