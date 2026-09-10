新加坡化学与能源公司亚狮达（Aster）过去五个月将石脑油（naphtha）裂化装置负荷率维持在75%至85%，并计划提升产能。

据路透社报道，亚狮达首席财务官兼副首席执行官许嘉兴星期四（9月10日）在亚太石油会议（APPEC）场边受访时说，公司已开始向买家供应石化产品，将进一步扩大规模。

许嘉兴透露，石脑油裂化装置在8月进行维修期间停产，并在9月第一个星期恢复运作。公司目前使用自家炼油厂生产的石脑油作为原料，同时也在研究采用其他原料。

亚狮达是印度尼西亚综合石化企业詹德拉阿斯利太平洋（Chandra Asri Pacific）与大宗商品贸易巨头嘉能可（Glencore）的合资企业，在新加坡毛广岛和裕廊岛运营炼油和石化设施，包括一座日产23万7000桶的炼油厂和年产110万吨的蒸汽裂解装置。

今年3月，亚狮达宣布对部分产品供应启动“不可抗力”（force majeure）条款，原因是中东冲突影响原料供应。

“不可抗力”条款允许合同一方在遇到超出自身控制的突发事件时，免除部分或全部合同义务。

在原油方面，经由霍尔木兹海峡的供应几乎陷入停滞后，公司通过嘉能可的全球贸易网络，转而从西非、拉丁美洲和加拿大采购原油。