全球气候行动面对阻力，但新加坡对实现净零排放目标的承诺依然坚定。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥星期四（9月10日）在出席合一影响力周（AT ONE IMPACT WEEK）期间，参加由环保媒体公司益笔思（Eco-Business）主办的炉边对话时，作出上述表示。

他指出，一些较具影响力的国家可能减少气候行动力度，令外界产生全球气候议程出现倒退的印象。

不过，他认为，从数据看，全球气候议程仍在推进。

航空海事减碳难 可持续性燃料来帮忙

具体来看，航空和海事是较难减碳的领域。萧振祥说，由于飞机短期内难以改用其他动力系统，可持续航空燃料将是现阶段航空业减碳的主要途径。

他说，新加坡希望建立储存、输送、混合和生产可持续航空燃料的能力，以此推动相关燃料生态系统发展，并创造新的就业机会。

为推动可持续航空燃料的使用，新加坡民航局早前已宣布，从2027年1月1日起，所有从我国出发的客运、通用和商务航班将征收可持续航空燃料税。当局计划在2027年让这类燃料占飞机燃油总用量的1％，并以2030年提高至3％至5％为目标。实际使用比例将视全球发展趋势和燃料供应情况而定。

与航空业不同，海运业采取多种燃料路线的减碳方案。萧振祥说，新加坡正研究采用氢、甲醇和氨等燃料，并发展相关供应链。

在国际监管方面，他说，各方未能在2025年就国际海事组织净零排放框架（IMO Net-Zero Framework）达成协议，令新加坡感到失望。但新加坡仍在与立场相近的伙伴合作，推动相关磋商。

亚细安电网融资卡在监管分歧

萧振祥指出，亚细安电网是加强区域能源韧性的重要长期计划。

他也指出，亚细安跨境电力交易还没有统一的法律框架，各国在输电收费、电力出口和海底电缆管理等方面的规定也不一致。

他认为，这导致跨境电力项目虽不缺投资兴趣，却不容易取得融资。

亚细安各国的目标是在2045年实现区域电网全面互联。新加坡将在2027年担任亚细安轮值主席国。

萧振祥说，届时将推动亚细安海底电缆发展框架取得进展，并设法处理妨碍项目融资的监管问题。

不过，他指出，相关进展仍取决于各国是否愿意持续推动。