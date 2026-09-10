新加坡三大银行过去三个月通过各自的全球担保债券计划，完成六项总值超过80亿美元（约101亿新元）的担保债券发行，并将在新加坡交易所（SGX）挂牌。

国际律师事务所年利达（Linklaters）星期四（9月10日）发文告说，它为星展集团、大华银行和华侨银行的六项担保债券（covered bond）发行提供法律咨询。这些债券涵盖美元、欧元和英镑，并有不同到期期限。

担保债券是由银行发行的一种有担保债务工具，由特定的优质资产提供支持。

其中，星展集团通过规模200亿美元的全球担保债券计划，发行20亿美元、票息率4.486%、2029年到期的担保债券，以及20亿欧元（约29亿新元）、票息率3.239%、2030年到期的担保债券。

华侨银行则通过规模100亿美元的全球担保债券计划，发行10亿英镑（约17亿新元）、2029年到期的浮动利率担保债券，以及7亿5000万美元、票息率4.630%、同样在2029年到期的担保债券。

大华银行通过规模150亿美元的全球担保债券计划，发行10亿英镑、2030年到期的浮动利率担保债券，以及总值10亿欧元的双批次固定利率担保债券。

这笔欧元债券包括5亿欧元、票息率3.118%、2028年到期的担保债券，以及5亿欧元、票息率3.342%、2031年到期的担保债券。年利达指出，这是亚洲发行人首次发行双期限（dual-tranche）欧元担保债券交易。

双期限债券的两个部分在同一时间发行，但具有不同的到期日、利率或结构。

年利达新加坡管理合伙人何朗忠（Jonathan Horan）指出：“新加坡银行业在亚洲担保债券市场的发展中，持续发挥着重要作用，并为国际投资者提供了创新且优质的投资产品。”