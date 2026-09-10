通过反向收购惠胜置地而上市的本地桩基工程公司胜年基础建设（Metrocon Holdings），已遵循挂牌规定完成以每股0.20元配售2300万股新股的计划，董事会正在考虑资本削减计划，为公司将来派发股息铺路。

刚完成配售的新股，将在胜年基础建设股票星期二（9月15日）在新交所凯利板恢复交易时一并上市。

胜年基建星期四（9月10日）宣布说：“董事会正在考虑一个资本削减计划，以注销公司累积的亏损。”它指出，有关亏损主要是来自公司（前称惠胜置地，Hatten Land）完成收购胜年基建之前的遗留业务。

他说：“拟议的资本削减计划旨在于在反向收购完成后改造公司的资本，以便更准确的反映公司的财务情况，使公司更有条件保留盈利，以便将来在适当时候宣布派发股息。”

它透露，它配售新股的计划获得资深建筑业人士的支持，包括新交所主板挂牌公司恒荣集团（Ever Glory United Holdings）联合创办人及主席孙仁旺、新交所主板挂牌公司林增创筑（Lum Chang Creations）联合创办人及行政总裁林添辉以及本地建筑公司会成建筑（Hexacon Construction）。

胜年基建是反向收购于2024年停牌并接受司法管理的房地产发展商惠胜置地，交易今年7月间获得惠胜置地股东批准。随着配售新股的完成，它已把公众持股比率提高至占扩大后股本的约26.2%（符合至少15%的要求），其中，惠胜置地的债主持有约12.6%、认购配售股的投资者持有约13.0%，而其他公众股东则持有约0.6%。

它从配售新股筹得总计460万元资金，主要将用于支持业务增长，包括把公司提升至CR08（打桩工程）L6级建设局注册业者、扩充人手以及把握扩展业务的机会。

胜年基建公司创办人及非执行、非独立主席林钰峰（35岁）表示：“新加坡的建筑和基础设施项目继续增加，我们看到把握这个基础的可观机会，并期待把业务带到下一增长阶段。”

成立于2016年的胜年基建，主要承接公共住房和其他公共部门项目的桩基工程。公司2025财年营收为6107万元，净利420万元。今年上半年，它营收2439万元，净利209万元，毛利率从去年全年的11.4%增至今年上半年的19.4%。若不包括100万元的一次过的上市开销，它上半年净利达309万元，净利率约12.7%。截至今年6月底日，它订单总额约8525万元。

胜年基建执行董事兼首席执行官陈建成（35岁）星期四受访时说，利润率走高主要是团队和管理因素的作用。公司采取轻资产的模式，约八成的机器是向供应商租赁，以便有更多资源用于为客户提供解决方案。

他表示，上市是为了提高胜年基建的知名度，以及筹得更多资金发展业务。选择通过反向收购上市，是考虑到能够更确定公司能获得的估值。