新加坡交易所近期正积极透过各项措施，促进上市活动，却同时面临香港、马来西亚在内的亚太区域股市的更激烈竞争。

受访新交所代表和分析师认为，今年迄今本地上市活动和企业参与度令人鼓舞，且有约50家企业正接洽新交所（SGX）或处于筹备上市阶段，预料今年上市宗数有望超越去年，新加坡股市仍可在日益激烈的区域竞争中突围而出。

根据咨询公司德勤（Deloitte）的资料，今年上半年新加坡一共迎来五宗上市项目，明显多于去年同期的一宗；集资金额约11亿2300万元，比去年同期的600万元，增加186倍，表现亮眼。

在新加坡上市项目数量和集资规模均攀高之际，亚太区各大交易所也频频出招刺激上市活动。例如，香港交易所在今年7月发布经修订的《上市规则》，将不同投票权架构（WVR）和第二上市申请人的市值门槛，从100亿港元下调至60亿港元。

至于马来西亚证券交易所，总裁法德尔莫哈末（Fad’l Mohamed）今年2月指出，会侧重于推进更大规模的上市项目，提升马国股市活力。

马国和香港还在7月签署协议，简化双重上市规则和扩大跨境投资产品。

德勤资料显示，今年上半年马国一共迎来36宗上市项目，集资规模约17亿3900万元；香港则有78宗上市项目，集资规模2033亿港元（329亿新元）。它们的表现都优于新加坡。

新交所：约50家企业处于上市不同阶段

问及区域市场竞争加剧，新加坡如何突围而出？新交所全球业务发起和拓展部主管保得胜（Pol de Win）接受《联合早报》访问时指出，新交所会透过完善和全面的生态系统，取得差异化优势。

保得胜说：“我们不光是一个上市平台，作为亚洲领先的国际多元资产交易所，我们汇聚了股票、房地产投资信托、固定收益、外汇、指数、大宗商品和衍生产品，为企业提供更广泛的资本市场生态系统，以及多元的投资者群体。”

他也透露，目前有约50家企业正在接洽新交所，或处于筹备上市阶段，“感兴趣的企业来自多个具备长期增长潜力的领域，包括科技、数码基础设施、医疗保健、消费、建筑、房地产投资信托等。这些企业往后会陆续上市。”

FSM Global研究及投资组合管理部研究分析师高苑惠受访时指出，每个区域市场都拥有独特优势，香港市场的流动性颇高，且扮演着中国大陆企业与资本，对接国际市场的踏板；马国则为中小企业设下较宽松的上市门槛，因此上市宗数颇为可观。

至于新加坡，高苑惠说，除了手握金融市场稳定、监管透明的好牌，我国也透过让企业以一套招股书，在纳斯达克交易所、新加坡两地上市的环球上市板（Global Listing Board）项目，吸引成长型企业在本地敲钟。

去年，我国一共迎来12宗上市项目，集资规模近26亿元。

对于今年，辉立证券股票经纪张爵兴受访时说，从上半年上市宗数、新交所已表明约有50家企业处于IPO的不同阶段来看，今年全年上市宗数有机会超越去年。

至于集资规模，张爵兴则持谨慎态度。他说，去年有90%的集资额来自三宗大型上市活动，今年能否同比增长，很大程度取决于末季能否吸引一到两宗大规模IPO。

流动性不足是一大短板

股票交易和流动性不足，是新交所的一大短板，部分上市企业也因此计划除牌退市。

华联医疗（OUE Healthcare Limited）8月宣布，公司拟每股5分售出股份，以私有化和除牌退市。公司直言，公司股票向来面临较低的交易流动性，过去一年内，平均每日交易量仅占已发行股数的0.05%。

在新加坡和香港两地上市的食品生产与贸易商盛融控股（Shengrong Holding），也在8月底宣布拟从新加坡交易所自愿除牌，理由为股票交易量偏低。

高苑惠直言，流动性不足仍是结构性问题，中小型股首当其冲。她说：“流动性不足可能会削弱估值和投资者参与度，也让企业寻求上市的意愿下降。”

但她认为，在证券市场发展计划（EQDP）的支持下，整体市场交易活动已显著改善，机构投资者参与度也有所扩大。