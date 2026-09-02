这场由本地拍卖行Hotlotz主持的拍卖，星期一（9月7日）上午10时拉开序幕。拍卖只设线上竞标，投标人无法线下喊价或通过电话竞标。

轰动全国的 30亿元洗钱案 中充公的奢侈品和高级珠宝，首两批已经正式开标拍卖，整体预估总值介于290万元至390万元。

率先登场的是超过600件知名奢侈品牌包、配饰以及高级珠宝。部分商品上线后不久就有人开始投标。

位于樟宜一带的Le Freeport，保管仓的安检十分严格，进出时都须要进行X光扫描和一系列的检查。（吴先邦摄）

目前，被充公物品存放在樟宜北弯的Le Freeport保管仓里。有意竞标的新加坡和海外公众都可前去参观，但须提前预约，且名额有限。《联合早报》星期四（10日）实地走访保管仓，率先目睹拍卖品的真容。

记者首先见到的，就是这次拍卖中最受关注的路易威登（Louis Vuitton）与草间弥生（Yayoi Kusama）的限量版南瓜包。

据介绍，这款手提袋是连原包装盒一起出售，因此价值更高。就连包装盒内部，也装饰有草间弥生标志性的圆点图案。

路易威登与草间弥生的限量版南瓜包因为是连原包装盒一起出售，因此价值更高。（吴先邦摄）

目前，这款手提袋的竞标价已经来到3万9000元，是所有手提袋中最高的。拍卖行负责人艾明修（Matthew Elton）指出，由于草间弥生近期去世，这件作品受到的关注度比拍卖行几天前预想的还要高。

重达15克拉的黄色钻石戒指，也是本次拍卖中标价最高的拍卖品。（吴先邦摄）

这次拍卖中保留价最高的一件拍品，则是一颗15克拉的黄色钻石戒指。这颗戒指目前的竞标价已经来到19万元，预计将继续走高。

充公手提袋款式奇异 尽显前主人“炫富”习性

据观察，这次拍卖的名牌手提袋中很少有经典款式，大部分是季节款、秀场款、特殊材质或收藏型款式。这些手提袋多数颜色鲜艳，形状则十分奇异。

以香奈儿经典5号香水为灵感的手提袋，目前的竞标价在7000元左右。（吴先邦摄）

这包括一系列圆球形和迷你型的包包，以及以法国名牌香奈儿（Chanel）的经典5号香水为灵感的手提袋。

《联合早报》也从奢侈品估价行业的人士了解到，这次拍卖的名牌手提袋中，约有85%的款式推出年份都在2020年至2023年期间。

圆球形的迷你香奈儿手提袋，目前的竞标价约4000元。（吴先邦摄）

值得注意的是，新加坡警察部队最早是于2021年接到有关洗钱案的通报，经过两年调查，并在2023年展开行动，将涉案者逮捕归案。

据了解，与经典款相比，这批形状奇异的手提袋流通率较低，也进一步显示出它们的前主人追逐时尚且一掷千金的生活习性。

涉案者从头到脚都用名牌 连香奈儿袜子也被拍卖

除了各式各样的手提袋和珠宝，还有一个细节体现出涉案者的炫富习性。充公物品中有大量名牌的发饰和橡皮筋，甚至还有一双来自香奈儿的女士袜子，可谓是从头到脚都用名牌货。

令人感到匪夷所思的是，拍卖品中竟还有一双女士袜子。这款香奈儿品牌的袜子，目前的竞标价来到220元。（吴先邦摄）

根据香奈儿网站的信息，这品牌的袜子一双售价从600元起跳。而这次被充公的黑色蕾丝短袜，截至发稿时间的竞标价是220元。

至于这双袜子是从涉案者衣柜中被搜出还是另有出处，则不得而知。

充公物品中也有不少头饰和橡皮筋，竞标价在几百元不等。（吴先邦摄）

有意竞标的公众，接下来可到Le Freeport预览拍卖品。其中，名牌手提袋和配饰的预览时间为9月14日至19日，高级珠宝则设有两场预览，分别是9月14日至19日以及9月21日至26日。

为了变卖所有的充公物品，拍卖行总共举办15场限时线上拍卖，会持续到2027年中。后续其他批次的拍卖专场也会陆续推出爱马仕（Hermès）手袋，以及百达翡丽（Patek Philippe）、理查米尔（Richard Mille）和劳力士（Rolex）等名贵钟表。