消息人士透露，由黑石集团（Blackstone）持有的数据中心运营商AirTrunk，正与银行洽谈借款约20亿新元，支持其房地产投资信托上市。

彭博社星期五（9月11日）引述消息人士报道，AirTrunk已向贷款机构发出融资请求，寻求分成数个批次发放的债务融资，期限介于三至七年，币种包括新元和日元。

消息人士也说，这笔由信托筹集的贷款，可能会用于从AirTrunk收购资产，以及为现有债务进行再融资。不过，融资条款尚未拍板定案，仍有可能会调整。

AirTrunk与黑石集团的代表均拒绝置评。

据彭博社汇编的资料，去年年初以来，亚洲地区的数据中心贷款规模，已经飙升至接近290亿美元（约367亿新元）。目前，亚洲地区银行对数据中心领域的贷款额度正受到限制，也持较为审慎的态度。

探索新型债券融资渠道

然而眼见需求持续增长，银行家正开辟新管道以进一步提供贷款，例如资产担保债券（Asset-backed bonds），而AirTrunk也正探索这一融资方式。通过首次公开售股（IPO），AirTrunk可将部分资产转入信托，并从更广泛的投资者群体筹集资金。

不过知情人士也说，由于有黑石集团作为后盾，即使一些银行向来拒绝向规模较小、知名度较低的数据中心运营商提供贷款，他们仍愿意向AirTrunk贷款。

AirTrunk向来是区域内较为积极的借款方之一，为数据中心的建设筹得数十亿美元，包括近期为马来西亚一座数据中心设施取得的23亿美元绿色贷款。

知情人士曾在今年6月透露，AirTrunk即将秘密提交信托上市申请。更早前，有另一位知情人士透露，相关信托可能透过上市筹集约15亿美元。