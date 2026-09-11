当前全球经济十分不明朗，油价、利率、股市和金价波动不定，贸易保护主义也加剧通胀挑战。在这个背景下，新中两国更须持续深化伙伴关系，并携手把握亚细安市场机遇。

贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲星期五（9月11日）在新加坡乌节希尔顿酒店举行的2026新中商务论坛致开幕辞时说，新加坡2027年担任亚细安轮值主席国，中国企业可借此探讨东南亚市场商机。

她认为，只要坚持创新、把握机遇、携手共进，新中两国就能克服挑战，为区域繁荣作出更大贡献。

新中创新方向相近 优势可以互补

刘燕玲呼吁，两国企业继续共同推进创新、开拓区域机遇以及把机遇转化为实际成果。

她指出，人工智能（AI）、人口结构和生活环境变化带来新挑战，需要企业寻找解决方案。中国在AI等新兴科技领域发展迅速，并积累大规模应用经验。

她也说，我国营商环境与全球市场高度接轨，可在新产品和服务的研发、试行和国际化，以及知识产权保护与规范使用方面发挥作用。两国优势可以互补。

中国驻新加坡大使曹忠明认为，新中在科技和产业创新方面的目标相近，合作潜力巨大。（叶振忠摄）

中国驻新加坡大使曹忠明则从两国政策方向加以说明。他说，中国“十五五”规划高度重视创新，将发展新一代信息技术、新能源和新材料等新兴产业，并布局量子科技和具身智能等未来产业。

他说，中国也将强化算法、算力和数据供给，完善数字经济基础设施，实施“AI+”行动。

新加坡把量子和航天科技列为具潜力的新兴领域，并提出争取在AI解决方案方面成为全球领先者。

曹忠明认为，新中在科技和产业创新方面的目标相近，合作潜力巨大。

新中携手开拓亚细安市场

曹忠明指出，单边主义和保护主义抬头，科技封锁和关税措施给企业带来新挑战。新中在维护多边主义、自由贸易和全球供应链稳定方面有共同利益，可加强合作，为区域经济增添稳定性。

谈到具体市场机遇，刘燕玲说，随着东南亚经济发展，新加坡拥有完善的自由贸易协定网络，并与亚细安国家保持密切联系，可成为中国企业走向区域市场的可靠伙伴。

新加坡2027年担任亚细安轮值主席国，刘燕玲认为，中国企业可借此探讨东南亚市场商机。

她指出，政府、商会和企业是推动新中企业合作的三大支柱。政府营造有利条件，商会搭建合作桥梁，企业落实投资项目，可让两国企业更容易拓展业务，或联手投资第三方市场。

新加坡中华总商会会长高泉庆指出，总商会目前在中国设有五家代表处，2026年走访了广东、江苏和辽宁等地。（叶振忠摄）

新加坡中华总商会会长高泉庆说，总商会支持本地企业到中国发展，也欢迎中国企业以新加坡为国际化枢纽，共同开拓区域市场。

他指出，总商会目前在中国设有五家代表处，2026年走访了广东、江苏和辽宁等地。

高泉庆也说，总商会正推动亚细安与中国各区域加强联系，建设更高效、更具韧性的区域产业链。

新中商务论坛2026年迈入第14个年头。本届论坛以“创新驱动未来：深化新中企业合作，共创区域发展新机遇”为主题。2026年也适逢总商会成立120周年。