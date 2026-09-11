新加坡房地产分析公司Real Estate Analytics (REA) 正面临一项清盘申请，原因是它因为一起仲裁裁决所欠下的债务至今未偿还。

根据《商业时报》看到的文件，这起清盘申请是由开发可持续能源解决方案的投资公司Urban Renewables提交。两家公司原本签署了一份服务协议，由REA提供数据与分析服务。

不过，REA被指未能履行协议中的义务。随后的仲裁结果裁定，REA 须向Urban Renewables支付相关费用。REA拖欠的总金额约为10万元。

REA是于2019年在新加坡注册成立。2022年，这家公司通过现金加股权的方式收购了另一个房地产科技平台SoReal Prop。后者是由ERA、合登集团（Huttons）和博纳产业（PropNex）于2017年创立，提供一系列房地产实时交易数据和分析工具等。

根据会计与企业管制局（ACRA）文件，REA的营收从前一财年的320万元，增至2025财年的470万元。

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这家公司过去五年一直处于亏损状态，不过持续经营业务的税后亏损已从前一财年的480万元，收窄至2025财年的330万元。

企管局的文件也显示，公司在2025财年的总资产为890万元，总负债为510万元；其中负债较上一财年的约200万元增加了一倍以上。