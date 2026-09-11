和合控股（Woh Hup）子公司金润置地（Aurum Land）斥资8420万元，向远东机构（Far East Organization）黄氏家族的子公司Lucky Realty Company买下武吉知马华登园路（Watten Estate Road）的两幅相连永久地契地段，成交价相当于每平方英尺2266元。

这个项目位于华登园路134号，占地总面积3万7155平方英尺，由一幅面积4202平方英尺的地段和另一幅3万2953平方英尺的相连地段组成。这也是今年以来第11区内面积最大的有地住宅地段交易。

买卖双方均由真星产业（Realstar Premier Group）代理。代表买家金润置地的首席顾问陆美智接受《联合早报》访问时说，这两幅地段可发展成三层高的各类有地住宅。

据《联合早报》了解，金润置地有意在地段上重新发展独立式洋房、半独立式洋房和排屋等各类有地住宅。

上述地段在今年第二季推出市场求售，并在星期四（9月10日）提交买卖禁令。陆美智说，这项交易仅用了一季的时间完成，速度算是颇快。

“发展商现在求地若渴，能够提供重新发展的地段不多，因此今年我们观察到有更多有地住宅地段的交易，价格也比去年同期增长10%。”

她认为，这次交易的价格合理，与卖家开出的售价相当接近。目前，新建有地住宅的售价介于每平方英尺4000元至5500元。

金润置地在区内的谦福路（Kheam Hock Road）发展的Anagram Homes项目已售罄，因此有必要补充土地库存。

华登园路地段的现有项目由已故的远东机构创办人黄廷方自60年代起逐步开发建成，黄氏家族的家族住所“黄居”（Ng’s Mansion）就坐落于华登园路入口转角处。

远东机构在这区的项目还包括拥有共104个单位的华登岭。这个项目于2021年通过集体出售方式以5亿5000万元售予华业集团，之后重新发展为华登嘉苑（Watten House）。