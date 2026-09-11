IHH医疗保健（IHH Healthcare）的独资子公司Northern TK Venture入禀东京法院，向日本药剂大厂第一三共株式会社（Daiichi Sankyo）索赔的申请，被法院驳回。

据路透社星期五（9月11日）报道，Northern TK Venture（简称NTK）发表声明说，公司不认同法院的裁决，并对公司的诉求合理性有坚定信心。公司说，已就这项裁决向法律顾问寻求意见。

NTK指，第一三共株式会社在2018年阻止NTK继续通过公开要约收购印度医院业者富斯保健（Fortis Healthcare）的一笔股权，使NTK蒙受损失。NTK于是在2023年10月入禀东京法院，向这家大型日本制药公司索赔42亿至1093亿印度卢比（约5570万至14.5亿新元）。

不过，这项索赔申请被驳回，法院还裁定NTK须承担诉讼费用。

第一三共株式会社发表声明说，这项判决认可了公司立场的正当性，是一项公正的裁决。

富斯保健并未回应路透社的询问。

截至星期五（9月11日）下午4时30分，IHH股价下跌3.26%至2.67元。