新加坡最大的银行集团星展集团（DBS）总裁陈淑珊被问及是否会考虑从政时，笑称自己“年纪太大”。但她认为，为公共领域引入具备相关行业经验的合适人才是极为重要的。

陈淑珊是在星期五（9月11日）参与新加坡报业俱乐部主办的一场对话会上指出这一点。这项活动由新报业媒体基金会（SPH Foundation）举办。

当她被问到是否会考虑在下一届全国大选从政时，她答道：“我太老了，我不符合资格了。”

不过，她说，担任官委议员的经历让她更深入了解新加坡的政策制定过程，也让她看到国会辩论可以如何推动政策改变。

陈淑珊回忆，在担任官委议员期间，从未有人要求她不要提出某个问题，也没有人要求她停止追问。“如果你不同意某件事，就提出来。如果你错了，我们会反驳你；如果你是对的，我们会听你的。但尽管提出来。”

她说，她相信国会不同阵营的议员都希望为新加坡争取最好的结果，并希望看到健康、不针对个人，而是围绕政策和判断展开的辩论。

陈淑珊曾在2012年成为官委议员。她也曾经是行动党党员，并在成为官委议员前退党。

我国政务官与国会议员的薪金近期进行了15年来首次调整。其中，MR4级部长薪金参照基准将从110万元上调至180万元。相比之下，去年3月底接任星展总裁的陈淑珊，2025财年的总薪酬约为964万元。