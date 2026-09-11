明年起，位于私宅密集区的12所小学将在小一报名2C阶段，把一半学额开放给住在学校2公里以外的学童申请。受访市场人士认为，这项调整不会削弱住在学校附近的吸引力。考虑到日常往返的便利，一些家庭仍会选择住在学校附近，住房需求预料保持强劲甚至可能小幅增加。

瑞联（橙易—宜迪）集团首席研究与战略总监孙燕清接受《联合早报》访问时说，目前只有12所小学被归入这个新制度，占全国小学总数不到10%。除非将“双轨录取机制”扩大至所有小学和2A及2B阶段，否则相关调整不太可能降低热门小学周边的住房及租赁需求。

得实施新制度的12所学校分别坐落在武吉知马／纽顿区、马林百列／丹戎加东区和中区，包括南洋小学、美以美女校（小学）、英华学校、莱佛士女子小学、道南学校等。

孙燕清认为，这12所学校附近的住房需求将保持坚挺，因为相比2公里外的组别，2公里范围内的申请者相对较少，家长可能会选择在这个组别竞争入学名额。

此外，一些居住在学校2公里范围外、但通过抽签成功获得入学名额的家庭，过后也可能出于实际需求或便利考量，选择在学校2公里范围内租房或买房，进而带动这12所学校周边的住房需求小幅增加。

新加坡国立大学商学院房地产系教务长讲席教授程天富受访时说，随着居住在这12所学校2公里范围内的家庭获分配学额的概率降低，2公里范围内的住宅需求压力可能有所缓解。

他预计，2公里范围内的房价将保持稳定，但屋主恐怕难以要求过高的溢价。同样，距离学校不到2公里的新盘，也难以再凭借入学分配的优先权为卖点，获得显著溢价。

部分地区私宅价格涨幅不完全取决于是否靠近学校

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究师麦俊荣则认为，在12所小学中，部分学校位于武吉知马和加东等热门住宅区。这些地区向来备受购房者青睐，因此教育部调整报名规则不会削弱这些地段的吸引力。

他指出，武吉知马和加东地区的住房需求和房地产价值，并不主要取决于与热门学校的距离。他预计这些地区的房价不会受到负面影响。

博纳产业（PropNex）研究与内容主管黄秀莹指出，现阶段判断12所小学推行“双轨录取机制”对住房需求的影响还为时过早。不过，这项调整可能降低部分家庭以高溢价抢住学校附近房子的意愿，尤其是那些住在距离学校较远地区但打算通过2C阶段报名入学的家庭。

她也说，新调整不会完全消除住在学校附近的优势。因为在较早的报名阶段，如果申请人数超过学额，住址与学校之间的距离还是会作为抽签时的考量因素。

麦俊荣认为，政府将密切关注教育部调整小一报名规则后的成效。未来，不能排除教育部可能将同样的规则扩大至其他小学，包括一些邻近组屋的热门学校。