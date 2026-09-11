晶片大厂美光科技（Micron Technology）的台湾员工将获得相当于35至68个月薪资的花红，而且现金报酬至少达170万新台币（约6万8000新元）。

据路透社报道，美光科技星期五（9月11日）宣布这项消息。美光指出，这次发放给操作员、技术员及轮班工程师等员工的奖金数额创下历史新高，且全球有超过6万名员工获得2026财年的这项奖励。

另据彭博社报道，美光将向它的台湾工程师发放100万新台币现金花红，并给予股票奖励。美光盈利创纪录，台湾工会要求给予员工额外报酬，以体现员工的贡献。

总部位于美国爱达荷州博伊西（Boise）的美光科技，星期五发布公告说，在计入现金花红和股票奖励后，台湾初级工程师上一财年的平均薪酬总额达到340万新台币。此外，公司的所有台湾员工都将获得股票，这是他们年度绩效奖励的一部分。

彭博社的报道说，在公告发布前，美光的台湾工会曾要求发放一笔相当于员工约七年基本工资的现金花红。彭博社根据工会提供的数据计算，这意味着每位员工平均将获得约17万美元的奖金。工会还要求美光今后拿出部分盈利来给全球员工发花红。

路透社和法新社都报道，美光台湾员工的工会此前曾表明，工会成员广泛支持举行罢工。

彭博社报道，围绕美光花红发放引发的争议，正值全球范围内展开一场关于利益分配的辩论：在人工智能相关数据中心及其他基础设施投资激增所带来的巨额财富中，究竟谁有权分得一杯羹？

这一局势已促使美光的韩国竞争对手三星电子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）承诺通过发放花红与员工分享盈利。台积电（TSMC）也已承诺，把员工分红的资金规模扩大30%。

然而，部分花红数额之巨大，已在企业内部及社会群体间引发分歧，并且越来越多的声音呼吁，那些为人工智能提供必要数据的用户也应从中分得一份收益。

人工智能热潮为美光带来强劲的增长。美光生产的尖端高带宽内存（HBM）是英伟达（Nvidia）等公司生产人工智能加速器（AI accelerators）的必要组件。美光公布的第三季净利增加了1400%（达到一年前同期的15倍），股价在过去一年也上涨超过500%。

目前，美光在台湾拥有约1万5000名员工，台湾已成为美光的关键制造中心。与此同时，美光仍主要依靠美国进行研发及部分生产活动，同时它在日本和新加坡也有工厂。