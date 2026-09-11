油价回升再次引发市场对通货膨胀的担忧，多数亚洲股市星期五（9月11日）走低。新加坡海峡时报指数则逆势上扬，收涨6.18点或0.11%，报5695.93点。

东京股市跌幅在亚洲主要股市中居首。

市场担心，日本央行可能为了抑制通胀而加息引发恐慌抛售。其中，人工智能股和半导体相关股的跌幅最大，导致日经指数收跌1.93%至64011.34点，

香港、上海、首尔和悉尼股市，分别下滑0.6%、1.18%、1.76%和0.98%。

盛宝金融（Saxo）新加坡销售交易员张志明指出，亚洲整体股市走弱主要因为油价上涨、国债收益率攀升，以及超预期的最新美国生产者价格指数数据，加剧了市场对物价上升的担忧。

原油期货价格回升至每桶100美元（约126新元）以上，布伦特原油一夜之间大涨6%，在星期五一度上升到109.97美元的四个月新高。

能源价格高企可能会进一步推动物价上涨，促使美国联邦储备局上调利率。

张志明接受《联合早报》访问时说：“投资者预估市场走势，开始把能源价格上涨导致通胀率长时间高企的风险考虑在内。由于降息预期被推迟，美债收益率随之走高。”

新加坡股市全天全场交易量达到1.1亿3000万股，交易额15亿1000万元；上升股215只，下跌股340只。

新加坡股市收涨，最大功臣是海指权重最大的银行股。

华侨银行（OCBC）、大华银行（UOB）和星展集团（DBS）分别收涨0.67%、0.66%和0.27%，报31.60元、41.26元和77.00元。

跌幅最大的包括DFI零售集团（DFIRG）、新加坡交易所（SGX）和泰国酿酒（Thai Beverage），分别收跌3.05%、1.54%和1.12%，报3.50美元（约4.43新元）、24.30元和0.44元。

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