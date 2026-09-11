新加坡挂牌公司胜科工业（Sembcorp Industries）在越南胡志明市合资发展霸级数据中心，这个项目发展成本预计达4亿8026万美元（6亿零900万新元）。

越南电子报《越南快讯》（VnExpress）国际版星期三（9月9日）报道，这个数据中心项目位于西贡高科技园区（Saigon Hi-Tech Park）一幅4.5公顷（约48万4000平方英尺）地段。发展商Starmason JSC是在3月27日获得投资批准，并取得土地使用权至2076年。

Starmason公司成立于2025年11月，目的是为了发展这个数据中心项目。胜科工业通过旗下全资子公司胜科发展（Sembcorp Development）持有Starmason公司的49%股份。Starmason的另一股东是胜科的越南合作伙伴BB Holdings公司。

这个霸级数据中心初期将支持使用可达60兆瓦（MW）的电力进行运算（IT负载能力），并且可扩充至90兆瓦。它将能为人工智能、云计算、大数据处理、高性能计算以及数码基础设施服务。胜科工业3月间表示，这个数据中心将分阶段建设，以达到国际数据中心标准Uptime Institute的三级标准（Tier III），目标是最终达到最高的四级标准（Tier IV）。

《越南快讯》报道说，Starmason是胡志明市于4月下旬举行仪式，并颁发证书的四个高科技项目之一，这四个项目总价值达12亿3000万美元。

另一个项目是Evolution DC VN HCMC，这是一个投资额达5亿零800万美元的数据中心设施，IT负载能力为52兆瓦。它是新加坡财团支持的项目，财团成员是Hathor、Frontier和Evolution Data Centres公司。