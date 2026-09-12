新电信（Singtel）的澳大利亚子公司澳都斯（Optus）星期五（9月11日）再次发生网络故障，影响了三个州的用户，并导致部分紧急求助通话中断，澳都斯星期六（12日）为此致歉。

路透社报道，澳都斯在公告中说，星期五发生的技术故障持续76分钟，导致维多利亚、南澳、塔斯马尼亚和北领地部分地区的通话服务间歇性中断。澳都斯在公告中对于服务中断向顾客致以“诚挚的歉意”。

澳都斯去年也发生网络故障，导致数百人无法联系警方、消防和救护服务，并造成两人死亡。

澳洲政府高级部长鲍文（Chris Bowen）指出，澳都斯客户再次遭遇类似故障令人“深感担忧”。鲍文还表示，当局已经展开必要调查。确保紧急呼叫系统处于最佳运行状态，是电信公司必须履行的义务。

维多利亚州警方透露，已针对星期五受服务中断影响的求助者进行了约40次安全检查，“没有发现不良后果或值得关注的问题”。

澳都斯是澳洲第二大电信公司，曾因在2023年全国网络故障期间，未能向数千人提供紧急通话服务，而被监管机构罚款1200万澳元（约1090万新元）。此外，澳都斯还曾在2022年遭遇网络攻击，导致约950万澳洲人的数据受到影响。