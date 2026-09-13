本地共居空间业者The Assembly Place（TAP）近日进军胶囊酒店市场，并将在下个月进一步增加床位。在年轻旅客追求价格实惠的同时，也越来越重视私密性、舒适度和社交体验的趋势下，胶囊酒店正逐渐成为住宿业者和投资者关注的新兴领域。

TAP今年8月在牛车水一带推出旗下胶囊酒店品牌Gather House，第一阶段推出后，首月入住率超过九成。公司将在10月开启第二阶段运营，未来视情况可能会进一步扩大规模。

TAP执行董事兼首席执行长林英劼接受《联合早报》访问时说，进军胶囊酒店是公司共享居住经营理念的自然延伸。公司从共居住户反馈发现，年轻国际旅客普遍认为新加坡住宿费用偏高。公司认为，胶囊酒店能提供兼具价格优势和住宿品质的选择，蕴藏巨大商机。

市场上也出现新的参与者。酒店执照局资料显示，胶囊住宿品牌Oh My Pods和The OTHR Capsule Hotel分别在8月提交新酒店执照申请。

旅游需求增长和本地较高的酒店房价，为经济型住宿提供了市场空间。 新加坡旅游局数据显示，2025年国际访客人数达到1690万人次，酒店平均每日房价为273.56元 。旅游局预计，今年访客人数将进一步增至1700万至1800万人次。

胶囊酒店概念源于日本，第一家胶囊酒店1979年在大阪开业。随着这种住宿模式向海外扩展，产品也逐渐摆脱仅提供狭小睡眠空间的形象。

与传统背包客旅舍常见的开放式宿舍和双层床相比，新一代胶囊酒店更强调个人空间、室内设计和公共社交设施。过去一些年，本地已出现较具代表性CUBE和Wink等胶囊酒店品牌。

根据多个主流旅游预订平台，新加坡目前约有20家至25家胶囊型酒店，主要集中在牛车水和武吉士等市中心地带。单人床位每晚普遍收费不到60元，相较普通酒店客房具有明显的价格优势。

第一太平戴维斯新加坡投资销售及资本市场执行董事叶慧宜受访时指出，疫情过后旅游市场复苏之际，传统酒店因商务和休闲旅客回流而率先复苏。不过，背包客旅舍和胶囊酒店的需求也保持稳健，主要客群包括预算有限的旅客、学生、数码游民和年轻游客。

她观察到，与传统背包客旅舍相比，胶囊酒店近年来更受欢迎。即使预算有限，一些旅客也愿意支付稍高价格，换取更多隐私、更好的设计和设施。

林英劼也说，胶囊酒店的需求主要由年轻旅客带动。他们既重视私密性、舒适度和安全，也希望在旅途中结识朋友。为此，公司策划了一系列社群活动，为住客创造交流机会。

世邦魏理仕亚洲区酒店及餐饮咨询与战略交易主管拉姆钱德兰（Ananth Ramchandran）认为，Z世代旅客较少把预算用在面积较大的客房或传统酒店品牌上，而更愿意花在餐饮、社交和旅游体验。这推动现代青年旅舍和胶囊酒店发展。

他说：“尽管这类旅馆在房价方面面临较大竞争压力，难以像高档酒店一样，在巨星演唱会或F1赛事等大型活动期间大幅提高房价，但凭借较高入住率和健康的利润率，依然表现良好。”

规划放宽创造机会 但供应料不会激增

胶囊酒店等住宿类业者接下来也可能迎来更多投资和发展机会。市区重建局今年6月宣布，政府将放宽限制，允许沙球劳路上段和美芝路部分地区发展酒店、青年旅舍和服务式公寓，以提升市中心活力。

不过，受访分析师普遍认为，规划放宽虽会带来新项目，但短期内不太可能造成胶囊酒店供应激增。

拉姆钱德兰预计，市场供应会有所增加，也可能吸引新品牌和概念，但增幅不会剧烈。“自10年前限制措施实施以来，驳船码头和沙球劳路上段一带的保留店屋的资本价值已大幅提升，这使得传统经济型酒店项目的商业前景变得严峻。”

他认为，传统低成本青年旅舍的“黄金时代”或已过去。未来更有潜力的是以设计为导向、融合酒店与青年旅舍特点的产品，让住客既有私人空间，也能保留社区和社交体验。

仲量联行酒店及酒店资产管理咨询部副总裁马雷查尔（Pierre Marechal）则指出，高昂的收购、改建和建筑成本仍是主要障碍，也并非所有店屋和商业房地产都适合高效改建为住宿设施，因此短期内供应不会大幅增加。

他预计，精品和生活方式酒店将是规划放宽的主要受益者，胶囊酒店和青年旅舍也会有一定增长，但投资者将更重视项目能否在提高空间利用率的同时取得较高房价。因此，未来可能出现更多结合精品酒店、共居和胶囊住宿的混合型产品，而非重新回到传统双层床背包客旅舍。

他认为，投资者对胶囊酒店领域的兴趣仍会持续。新加坡强劲的旅客需求、有限的土地供应，以及相较区域其他市场更高的酒店房价，将继续为胶囊酒店等另类住宿产品提供支撑，其中市中心项目尤其受到关注。

不过，他也指出，投资者未来的决策将更加审慎和有选择性。

他说：“未来最大的机会，在于打造介于传统青年旅舍与酒店之间的新型住宿产品，在价格、私密性和社交体验之间取得平衡。”