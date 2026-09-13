谢美丽控股（Mary Chia Holdings）子公司因拖欠员工公积金缴款，星期四（9月10日）出庭应讯。谢美丽控股披露，子公司仍有超过5万元欠款未缴清，目前根据与公积金局达成的安排分期付款，案件延后至10月8日审理。

与此同时，独立审计师对谢美丽控股截至今年3月底的财务报告“无法表示意见”，理由是公司还有12项问题没解决，包括收入、存货、借款、员工成本，以及公司能否持续经营等。

谢美丽控股星期五（11日）深夜答复新交所监管公司（SGX RegCo）的质询时指出，公司在去年9月左右收到员工反馈，指部分浮动收入可能存在遗漏缴纳公积金的情况。

公司开始审查公积金供款记录，随后发现包括谢美丽美容与瘦身专家公司（Mary Chia Beauty and Slimming Specialist）在内的部分子公司存在类似情况。在查明差额后，公司向公积金局提交整改报告，同时确定应补缴的金额。

此前，子公司已分别支付9万1925.50元和1万1291元。截至9月10日，仍有5万零208元还没偿还，剩余款项将按照与公积金局达成的安排分期结清。法庭在听取最新进展汇报后，决定将案件延期至10月8日审理。

新交所监管公司询问公司，为何此前未披露有关事项。

谢美丽控股透露，欠款问题属于一项正在整改中的“薪资发放合规事宜”，预计不会对公司股价造成重大影响，也不太可能导致公司股票交易出现虚假市场（false market）。

公司也说，这些欠款是由行政疏漏造成，并非公司无力偿还。此外，子公司目前并没有被定罪，也没有面对任何不利的法庭裁决。

因此，公司认为，即使法院诉讼已经展开，也不构成必须披露的事项。

不过，谢美丽控股的保荐机构普化资本私人有限公司（Evolve Capital Advisory）在声明中，表示不同意公司不披露涉及未缴公积金供款的法院诉讼这一决定，并认为有关案件属于重大事项，公司本应向投资者作出公告。

普化资本指出，公司与公积金局达成付款安排，以及公司尚未被定罪，并不能免除披露义务。该机构认为，公司本应及时公布诉讼情况，让股东和投资者评估有关事项对谢美丽的影响。

独立审计师无法对公司财报表述意见

谢美丽控股也披露，审计师因无法取得包括收入、存货、借款、员工成本，以及公司能否持续经营等方面的充分、适当审计证据，所以无法对公司2026财年的财报发表意见。

审计师无法核实公司申报的2026财年收入1188万元，以及401万元负债是否准确。同时也无法核实285万元的应计员工成本，其中包括未支付的薪资和公积金缴款。

公司2026财年经审计的净亏损达264万元，比5月份公布的未经审计亏损多出28万9000元。

此外，审计师也对谢美丽控股能否持续经营提出质疑。

虽然控股股东Suki寿司连锁店集团指出，将为公司至少提供12个月的财务支持。不过，审计师指出，公司未能提供足够证据，包括2027财年的现金流预测，以及Suki寿司连锁店集团有能力提供财务支持的资料。

谢美丽控股表明，按持续经营为基础编制的财报仍属合理。公司正考虑筹集额外运营资金的方法，包括进行配股、配售新股或向股东借款。公司将在9月28日上午10时举行年度股东大会。

谢美丽控股股价星期五（11日）下跌5.56%，报0.017元。