国际油价回落，加上美国通胀数据大致符合市场预期，美国股市上星期五（9月11日）反弹。布伦特原油期货一度逼近每桶110美元，随后回落2.8%，闭市报104.61美元。

具体来看，标普500指数结束连续四个交易日跌势，上涨0.9%；道琼斯工商指数涨1%；纳斯达克指数起1%。

不过，三大指数全周仍下跌，跌幅介于0.7%至1.6%。市场接下来将关注美国联邦储备局星期二（15日）至星期三（16日）举行的议息会议。

新加坡海峡时报指数上星期五微升0.11%，闭市报5695.93点。

以下是星期一（14日）可关注的股票：

1）从事建筑和拆除废弃物回收业务的凯利板挂牌公司绿达环球（Reclaims Global）9月4日预告，上半年净利将显著改善。集团公布的业绩显示，截至7月底的2027财年上半年净利同比增加53.1%至379万8000元，所有业务的营收都取得增长，主要因为市场对集团服务的需求增强。

不过，每股中期股息从去年同期的0.5分减半至0.25分。

绿达环球上星期五闭市报0.205元，股价无变动。

2）本地半导体光学公司MetaOptics拟配售约269万股新股，筹得约105万元。公司计划把扣除开支后的款项，用于实现超透镜彩色相机模组的全面自动化生产，以及推出采用超透镜技术的5G超薄手机MetaPhone。

新股配售价较上星期五的成交量加权平均价低8%，配售仍须获得新交所批准并符合其他条件。MetaOptics闭市报0.435元，起2.35%。

3）由海峡贸易（Straits Trading）持有52%股权的马来西亚锡生产商Malaysia Smelting Corporation，旗下持股80%的采矿子公司获相关矿业主管部门的书面批准，从上星期五起恢复采矿作业。

此前8月，公司有关作业因恶劣天气造成矿区水位上升而暂停。集团说，将继续观察天气和现场情况，并采取措施管理极端天气风险。

公司股价星期五闭市报0.565元，无变动。

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