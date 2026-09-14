在区域对人工智能（AI）、科技和基础设施投资的资本需求推动下，新加坡企业债券市场去年稳健增长。其中，新债发行额同比增加10%至3390亿元；企业债券未偿还规模则增长6.8%至6590亿元。

根据新加坡金融管理局星期一（9月14日）发布的2026年新加坡企业债券发展报告，包括长期新元和非新元债券在内，我国债券市场2025年的发行额，按美元计算同比增长21.8%至950亿美元（约1206亿新元），超过2023年创下的770亿美元前高。

企业发行债券是通过向投资者借款来募集资金，并在指定期限偿还本金和支付利息。与银行贷款相比，发债可让企业扩大和分散融资来源。企业一般会把募得的资金用于日常营运、资本开支、收购和投资。

更多企业涉足新元债券市场

报告显示，在新元债券市场，金融机构和企业的发行额均增加。

金融机构去年发行额同比增加108亿元，企业则增加66亿元，主要受利率下降和利差收窄支持。金管局也说，数码基础设施、私募资本和消费金融等领域有新发行人进入市场，使发行人基础进一步多元化。

金融机构仍是新元债券市场最大类别的发行人，占发行额的64.9%；房地产企业占10.3%，法定机构则占9.6%。

至于非新元债券市场，金融机构发债的比率则更高，占去年发行额77.9%。星展集团和野村等金融机构通过新加坡多币种债券市场，以澳元、欧元、英镑、港元、日元和美元等不同货币融资。

新加坡也继续作为全球企业的融资枢纽。希捷数据存储科技（Seagate Data Storage Technology）去年发行32亿美元债券，富士康新加坡（Foxconn Singapore）则发行6亿5000万欧元债券。

美元继续是我国债券市场最主要的发行货币，占去年发行额的65.56%，新元占21.4%，欧元和英镑分别占3.92%和2.79%。

担保债券发行额创新高

报告也指出，去年担保债券（covered bond）发行额达到创纪录的110亿元，高于2024年的77亿元；截至去年底，未偿还担保债券规模则从一年前的260亿元增至298亿元；过去四年，市场以15%的复合年增长率扩张。

金管局说，新加坡自2013年推出担保债券监管框架以来，已逐步发展成为亚洲成熟的担保债券市场之一。这类债券以独立划分的住宅抵押贷款资产池作为担保，投资者既可向发债银行追索，也可向担保资产池追索，因此具有双重保障。

从区域来看，除了日本以外的亚洲地区的G3债券（指以美元、欧元和日元这三大全球货币计价的债券）发行量增长了12.1%，达到2520亿美元，而东南亚是增长最快的市场之一。

展望未来，当局预计融资环境将有所恶化。这是因为受能源价格上涨及地缘政治局势发展影响，市场对进一步货币宽松的预期，已让位于对通胀重燃的担忧。主要市场收益率的上升推高了借贷成本，并影响了融资决策及投资者的资产配置。

尽管如此，金管局预计亚洲债券市场将保持韧性，这得益于再融资需求、强劲的投资者需求，以及在全球不确定性背景下市场对优质新元资产的持续需求。