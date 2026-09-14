新捷运（SBS Transit）将取代国浩房地产（GuocoLand），成为新加坡交易所iEdge Singapore Next 50指数成份股，有关调整从9月28日起生效。

新交所星期一（9月14日）公布最新季度检讨结果。iEdge Singapore Next 50指数涵盖在本地交易、规模仅次于海峡时报指数30只成份股的50家公司，作为衡量这一批上市公司表现的指标。

指数根据自由流通市值、市值规模和流动性等条件筛选成份股，以涵盖规模较大且交易活跃的公司，并分为按市值加权和按流动性加权两个版本。

新捷运星期一股价收报3.71元，上涨0.54%，市值约11亿6000万元。今年以来，新捷运股价已上涨15.94%。

被剔除指数的国浩房地产星期一则持平于2.24元，市值约26亿5000万元，今年以来上涨2.75%。

这个指数的下一次季度检讨，将在今年12月进行。