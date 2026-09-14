新加坡股市今年掀起“转主板潮”，已有九家企业申请或已成功转至主板，数量远超去年的两家。然而，与宣布转板或正式完成转板当天相比，多数企业的股价不涨反跌，跌幅最高超过20%，显示转战主板未必能提振公司股价。

凯利板上市公司许兄弟生态工程（Koh Brothers Eco Engineering）在7月1日宣布，已获得新交所原则上批准，转至主板交易。但截至星期一（9月14日），公司股价已挫跌约24.24%。

值得一提的是，许兄弟生态工程在8月18日披露，正面临三起重大法律纠纷，使公司面临接近5760万元的潜在负债。

在6月26日提交转至主板申请的全民牙科集团（Q&M Dental Group），至今股价已下滑21.74%；在5月至8月期间转至主板的林增创筑（Lum Chang Creations）、银丰金融（MoneyMax）、Aspial Lifestyle，以及中色金矿（CNMC Goldmine）至今股价也都下跌超过10%。

只有金味集团（Kimly）逆势上涨。该公司虽在8月宣布转主板计划，但要到明年1月才召开特别股东大会寻求股东批准，股价至今仍上涨2.56%。

分析：转战主板未必真受青睐 投资者仍最关注基本面

FSM Global研究及投资组合管理部高级研究分析师胡悠接受《联合早报》访问时指出，虽然从凯利板转至主板，有助扩大企业曝光度，但能否吸引更多资金进入，仍取决于企业的基本面。

她说：“投资者关注的，始终是企业盈利增长、资产负债表，以及管理层的可信度等。转至主板不会对公司业务和投资逻辑带来实质改变。”

胡悠也提到，即使是主板上市公司，股价也可能因一些与业绩或基本面无关的因素而表现欠佳，例如股东或创办人家族持股过高、分析师覆盖有限等。

“例如，永泰控股（Wing Tai Holdings）的每日成交额相对较低，部分原因是股权高度集中于战略股东和创办人家族。”

辉立证券首席股票经纪李光圣也持相同看法。他受访时指出，机构投资者最关注的始终是公众持股比例、交易流动性和盈利质量等因素。

他说：“即使公司符合主板上市条件，但如果股票交易淡静，大型基金也难以建立足够规模的仓位，股价表现自然可能较为平淡。”

尽管如此，本地股市仍不乏“成功案例”。李光圣举例，房地产管理服务公司贤能集团（LHN Group）自2023年12月转至主板后，市场关注度有所提升。截至去年初，日均交易额约为80万元，明显高于两年前的约28万元。他说，这一定程度上得益于公司业绩有所改善。

8月宣布拟转至凯利板 富裕集团股价大跌逾20%

在多家公司争相转战主板之际，也有企业选择“逆势而行”。例如，精密注塑与塑料零件厂商富裕集团（Fu Yu Corporation）于8月28日宣布，计划从主板转至凯利板。消息公布以来，公司股价已下跌超过20%。

上一次有企业作出类似选择，是中国神山果农控股（China Shenshan Orchard Holdings）和明铸造控股（Mencast Holdings），两家公司分别于2024年和2023年从主板转至凯利板。

胡悠说，投资者不应将公司从主板转至凯利板视为强烈的卖出信号，但仍应对相关企业保持更高警惕，因为公司选择转至凯利板，往往与基本面转弱或需要进行业务重组等因素有关。