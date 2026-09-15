新加坡致力迈向绿色未来，企业面对的问题不再是可持续发展是否重要，而是如何将它转化为实际的商业行动。

贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲星期二（9月15日）在星展集团举办的可持续发展日活动上，发表上述看法。她说，一些企业在探索如何起步，另一些则着眼于如何进一步推进可持续发展、管理成本和把握新机遇。

“对于像新加坡这样的小型开放经济体，这一点尤为重要，因为企业必须迅速应对成本波动、客户期望变化，以及供应链中断等挑战。”

刘燕玲说，可持续发展也须具备商业意义，可通过三个方法实现这个目标，包括从实际的业务需求出发、关注客户和市场需求，还有善用身边的支持。

首先，企业无需一开始就展开大型可持续发展项目，而是先自问在哪方面使用最多能源、哪些资源可以更有效利用或存在浪费。

以本地纸品与湿纸巾企业星洲清星工业（Freshening Industrial）为例，刘燕玲说，公司通过星展银行与新加坡企业发展局联手推出的ESG就绪计划（ESG Ready Programme），检视运营情况、找出减少排放和使用能源的方法，包括安装太阳能板节省50%电费、将部分车队电动化和采用自动化技术，以提高效率和减少能耗。

她说，星洲清星工业专注于能够带来可量化效益的实际改变，而不是试图一次完成所有事情。结果就是降低成本、提高生产力，业务运营也更加高效。

与此同时，企业也要关注客户和市场提出的要求。即使中小企业没有被要求发布气候报告，客户仍可以询问排放、材料或绿色实践等方面的问题。

如今，大型企业面对越来越高的可持续发展表现披露要求，这些要求也会传递到供应链。

刘燕玲说，政府也正朝着同样的方向发展，目标是在2028年前，将环境可持续因素纳入所有政府采购。企业提早做好准备，有助保持竞争力和争取新机会。

多个计划助企业开启可持续发展之旅

她还说，企业无需独自应对转型过程，可以向政府、行业伙伴和解决方案提供商寻求协助，以提升能力、为绿色项目融资并采用节能解决方案。

企业在不同阶段都能获得相关支持，包括企业可持续发展计划（Enterprise Sustainability Programme）、企业融资计划—绿色贷款（Enterprise Financing Scheme – Green）、节能津贴（Energy Efficiency Grant）等。

ESG就绪计划也是其中一个工具，帮助中小企业和中型企业评估自身现状，找出实际可行的步骤，再制定行动方案。这个计划自2024年4月启动以来，已有73家公司测量和报告自身的碳排放，并制定减排计划。预计到今年底，参与的公司将达到100家。

根据星展发布的2026年企业脉搏调查，受访的730家公司中，有49%自认已做好可持续发展的准备。但同时，仍有超过四分之一的企业认为尚未准备就绪。