市场担心人工智能发展步伐可能放缓，美国半导体股星期一（9月14日）遭抛售，费城半导体指数大跌5.9%，拖累美国股市收低。

日本、韩国和澳大利亚股指期货星期二（9月15日）早上也走低，预示亚太股市开盘可能承压。

具体来看，星期一夜晚标普500指数收盘跌0.5%；道琼斯工商指数跌0.3%；纳斯达克指数跌0.6%。

此外，油价盘中冲高加剧通胀忧虑，布伦特原油期货一度升至每桶109.80美元，随后回吐多数涨幅，闭市报105.68美元。

10年期美国国债收益率一度突破5%，之后回落至约4.99%。

美国联邦储备局将从星期二起召开为期两天的议息会议，并在星期三公布利率决定。

海峡时报指数星期一逆势上涨0.39%，闭市报5718.02点。三只银行股走高，为海指提供支撑。

以下是星期二（15日）可关注的股票：

1）亚联盛控股（Accrelist）：这家凯利板挂牌公司拟以3000万令吉（约951万元），向12名买家出售6000万股马来西亚上市公司MClean Technologies的股票。交易完成后，亚联盛持股比率将从28.54%降至4.17%，MClean也不再是集团的联营公司。

亚联盛估计，脱售可带来约739万元净收益，但交易仍须获股东在特别股东大会上批准。公司股价星期一闭市报0.162元，跌1.22%。

2）奥德宝亚太控股（Octopus APAC Holdings）：这家凯利板挂牌酒类分销商与百威英博集团敲定终止安排，科罗娜（Corona）和百威（Budweiser）啤酒的经销协议从星期二（9月15日）起终止。

公司估计，从9月15日至2027年3月底，失去这两个品牌将使2027财年营收减少约490万元，但强调这不等同于净利减少。公司说，相关事件对盈利和资产减值的影响尚未确定，董事会也在评估可向所收购分销业务的卖方采取的合约追索。公司星期一闭市报4分，无变动。

3）新捷运（SBS Transit）：新加坡交易所星期一宣布，新捷运将取代国浩房地产（GuocoLand），纳入iEdge Singapore Next 50指数，调整从9月28日开市起生效。

这个指数从海指30只成份股以外的本地上市公司中，选出50家规模较大、交易较活跃的公司。新捷运星期一闭市报3.71元，涨0.54%。

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